Деньги в обход закона: украинцам незаконно продавали валюту: украинцам незаконно продавали валюту

Сотрудники Территориального управления Бюро экономической безопасности разоблачили группу лиц. Они организовали незаконную деятельность обменных пунктов.

Как украинцам незаконно продавали доллары?

События происходили на Львовщине, сообщает 24 Канал со ссылкой на БЭБ.

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Дело в том, что правонарушители предоставляли услуги по обмену иностранных валют жителям Львова и области без соответствующих лицензий НБУ. Эта деятельность не отражалась в бухгалтерском и налоговом учете. Это, свою очередь, привело к уклонению от уплаты налогов в крупных размерах.

Детективы БЭБ провели обыски в пунктах обмена валют и изъяли:

документы:

компьютерную технику;

мобильные телефоны;

черновые записи;

неучтенную наличность в национальной и иностранных валютах в эквиваленте более 12 миллионов гривен.

Обратите внимание! Сейчас продолжается досудебное расследование по части 2 статьи 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и устанавливается полный круг лиц причастных к незаконной деятельности.