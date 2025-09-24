Новая экономическая стратегия: Беларусь собирается вести торговлю с ВОТ Украины
- Беларусь планирует торговать с временно оккупированными территориями Украины.
- Такие действия отдаляют Беларусь от мировой экономики и повышают риск новых санкций.
В Белоруссии собираются торговать с временно оккупированными территориями Украины. В частности Минск интересует сельское хозяйство и туризм.
Что известно о планах Белоруссии?
Это еще больше отдаляет страну от возвращения к мировой экономике, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Белорусский режим делает ставку на торговлю с временно оккупированными Россией украинскими территориями, превращая эту практику в новый этап экономической стратегии,
– объяснили в разведке.
Согласно информации, об этом свидетельствует визит "руководителя" оккупационной администрации Херсонщины в Минск и его встреча с Лукашенко. Эти события назвали символом новой политической реальности, в которой оказалась страна.
Дело в том, что изоляция после протестов 2020 года и участие в войне на стороне Москвы сделали Беларусь токсичным партнером для большинства рынков. Поэтому сейчас Минск пытается поддержать загрузку предприятий через сотрудничество с такими государствами:
- Венесуэлой;
- Сирией;
- КНДР.
Обратите внимание! Теперь в этот список попали оккупированные Россией территории Украины.
Такие шаги фактически легитимизируют российскую агрессию и отдаляют Беларусь от возможного возвращения в мировую экономику,
– объяснили в заметке.
В частности экономическая статистика подчеркивает уязвимость: с января по июль дефицит внешней торговли достиг 3,5 миллиарда долларов. Это почти в полтора раза больше, чем в прошлом году.
Импорт растет быстрее экспорте Ба более, спрос на белорусские товары падает даже в России.
Сейчас Минск предлагает развивать на оккупированных землях сельское хозяйство и туризм. Однако такой бизнес зависит от российских дотаций и не имеет перспектив устойчивого роста.
К тому же он повышает риски новых санкций и только углубляет зависимость от Москвы,
– подчеркнули в СВР Украины.
Важно! Для Александра Лукашенко это одна из многих уступок для Кремля – цена за политическую поддержку и попытку удержать экономику от дальнейшего падения.
Что происходит с экономикой Беларуси?
В первом полугодии текущего года ВВП Беларуси вырос лишь на 2,1 %. В частности инфляция достигла 7,3 %. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.
Санкции Запада ограничивают каналы диверсификации, усиливая структурную привязку к российским рынкам, логистики и финансирования,
– объяснили в разведке.
Заметьте! По данным СВРУ, минимальные темпы роста сохранятся до конца 2025 года. В то же время в 2026 и 2027 годах произойдет обострение кризиса.
Что известно о санкциях в отношении Беларуси?
Соединенные Штаты сняли санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа". Это произошло после разговора Трампа и Лукашенко. Причиной стало то, что США очень хотят нормализовать отношения с Беларусью.
Это решение буквально предоставляет возможность поставки авиационных запчастей Россииї. Однако Вашингтон пытается этому помешать.