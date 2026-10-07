Что известно о "Trump Liberty Line"

О масштабном строительстве сообщило посольство Соединенных Штатов в Кишиневе, пишет Reuters.

Речь идет о проекте Страшени – Гутинаш. По замыслу, новая линия будет иметь напряжение 400 киловольт и общую длину около 190 километров:

примерно 70 километров будут проходить по территории Молдовы;

еще около 120 – по территории Румынии.

Она станет третьей высоковольтной линией, которая соединит энергосистемы двух стран.

Над проектом будут работать:

Министерство энергетики Молдовы;

оператор Moldelectrica;

американская компания Black & Veatch;

и посольство США в Кишиневе.

Помимо строительства линии, предусмотрена модернизация подстанции Страшени.

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Главная цель строительства заключается в обеспечении энергетической независимости Молдовы. В настоящее время страна критически зависит от импорта электроэнергии через существующие соединения с Румынией и Украиной.

Правительство Республики Молдова поддерживает инициативы, приносящие пользу гражданам, особенно те, что обеспечивают безопасность страны и ее энергетическую инфраструктуру,

– подчеркнул пресс-секретарь молдавского правительства Думитру Чоричи.

Почему линия электропередачи получила имя Трампа

Планируемая высоковольтная линия строится при мощной финансовой поддержке правительства США, которое инвестирует 130 миллионов долларов в развитие сети.

В посольстве США отмечают, что эта инвестиция призвана не только укрепить энергетическую безопасность Молдовы, но и создать возможности для американского бизнеса и технологий в стране.

В свою очередь, пресс-секретарь правительства Румынии Йоана Доджиоя добавила, что финансирование со стороны Вашингтона свидетельствует о важности таких объектов.

Румынское правительство всегда поддерживало проекты соединения между Румынией и Молдовой, а то, что Соединенные Штаты поддерживают и финансируют их, лишь подтверждает их стратегическое значение,

– отметила она.

Напомним, тенденция называть проекты в честь Дональда Трампа набирает обороты в мире. Правительства разных стран пытаются таким образом заручиться благосклонностью американского лидера. Например, в этом году в Иерусалиме решили назвать "перекресток возле посольства США" в честь президента США.