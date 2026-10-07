Що відомо про "Trump Liberty Line"
Про масштабне будівництво повідомило посольство Сполучених Штатів у Кишиневі, пише Reuters.
Йдеться про проєкт Страшени – Гутінаш. За задумом, нова лінія матиме напругу 400 кіловольт та загальну довжину близько 190 кілометрів:
- приблизно 70 кілометрів проходитимуть територією Молдови;
- ще близько 120 – Румунією.
Вона стане третьою високовольтною лінією, яка з'єднає енергосистеми двох країн.
Над проєктом працюватимуть:
- Міністерство енергетики Молдови;
- оператор Moldelectrica;
- американська компанія Black & Veatch;
- та посольство США в Кишиневі.
Окрім будівництва лінії, передбачена модернізація підстанції Страшени.
Головна мета будівництва полягає у тому, щоб забезпечити енергетичну незалежність Молдови. Наразі держава критично залежить від імпорту електроенергії через наявні з'єднання з Румунією та Україною.
Уряд Республіки Молдова підтримує ініціативи, які приносять користь громадянам, особливо ті, що забезпечують безпеку країни та її енергетичну інфраструктуру,
– підкреслив речник молдовського уряду Думітру Чорічі.
Чому лінія електропередачі отримала ім'я Трампа
Заплановану високовольтну лінію збудують за потужної фінансової підтримки уряду США, який інвестує 130 мільйонів доларів у розбудову мережі.
У посольстві США наголошують, що ця інвестиція має не лише посилити енергетичну безпеку Молдови, а й створити можливості для американського бізнесу та технологій у країні.
Своєю чергою, речниця уряду Румунії Йоана Доджіою додала, що фінансування від Вашингтона показує важливість таких об'єктів.
Румунський уряд завжди підтримував проєкти з'єднання між Румунією та Молдовою, а той факт, що Сполучені Штати підтримують і фінансують їх, лише підтверджує їхнє стратегічне значення,
– зауважила вона.
Нагадаємо, тенденція називати проєкти на честь Дональда Трампа набирає обертів у світі. Уряди різних країн намагаються таким чином заручитися прихильністю американського лідера. Наприклад, цьогоріч в Єрусалимі вирішили назвати перехрестя біля посольства США на честь президента США.