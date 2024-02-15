За что теперь нужно платить

В феврале украинцы получат новую платежку за газ. Отныне придется платить не только за сырье и его распределение, но и за обслуживание внутридомовых газовых сетей.

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То есть, будет сниматься дополнительная оплата за ремонт и техническое обслуживание труб и специального оборудования внутри дома. Сами работы будут осуществлены позже, после того, как НКРЕКП установит порядок их проведения.

Понимаем, что в первую очередь счет поступит в многоквартирные дома. Стоит заметить, что таким может считаться строение и где размещено всего 2 квартиры.

Почему поступает третья платежка

Большинство потребителей уже оплачивают этот тариф, однако он включен в общий платеж за распределение газа. Фактически, нововведение касаются только отдельных граждан.

Дополнительные средства будут взиматься, если в доме – его владельца, нет оформленного договора с обслуживающей компанией, в частности облгазом. Также это может касаться новостроек и общежитий.

Размер нового тарифа

Определить точный размер платежки невозможно. На эту сумму будет влиять, какие именно работы проводятся в этот период. Понимаем, что осмотр оборудования стоит дешевле чем его ремонт.

Также на размер платежа будет влиять состояние технического обеспечения, тип дома и другие факторы. В любом случае, вся сумма распределяется в равных долях между всеми жителями.