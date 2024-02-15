За що тепер потрібно платити

У лютому українці отримають нову платіжку за газ. Відтепер доведеться платити не тільки за сировину та її розподіл, а ще й за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

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Тобто, зніматиметься додаткова оплата за ремонт та технічне обслуговування труб та спеціального обладнання всередині будинку. Самі роботи будуть здійсненні пізніше, після того, як НКРЕКП встановить порядок їх проведення.

Розуміємо, що першочергово рахунок надійде у багатоквартирні будинки. Варто зауважити, що такою може вважатися будова, в якій розміщено усього 2 квартири.

Чому надходить третя платіжка

Більшість споживачів уже оплачують цей тариф, однак він включений у загальний платіж за розподіл газу. Фактично, нововведення стосуватиметься лише окремих громадян.

Додаткові кошти стягуватимуться, якщо у будинку – його власника, немає оформленого договору з обслуговчою компанією, зокрема, облгазом. Також це може стосуватися новобудов та гуртожитків.

Розмір нового тарифу

Визначити точний розмір платіжки неможливо. На цю суму впливатиме, які саме роботи проводяться у цей період. Розуміємо, що огляд обладнання коштуватиме дешевше ніж його ремонт.

Також на розмір платежу впливатиме стан технічного забезпечення, тип будинку та інші фактори. У будь-якому випадку, уся сума розподіляється у рівних частинах між усіма жителями.