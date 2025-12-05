Укр Рус
Экономика Новости экономики В МВФ объяснили условия новой помощи и позицию по замороженным активам России
5 декабря, 17:27
3

В МВФ объяснили условия новой помощи и позицию по замороженным активам России

Валерия Моргун
Основні тези
  • МВФ и украинская власть достигли предварительной договоренности о новой четырехлетней программы EFF на 8,1 миллиарда долларов, что зависит от выполнения предыдущих мероприятий.
  • Джули Козак подчеркнула важность борьбы с коррупцией и улучшения управления в Украине, а также на соблюдении международного права в использовании замороженных российских активов.

26 ноября сотрудники МВФ и украинская власть достигли предварительной договоренности о новой четырехлетней программе EFF с потенциальным доступом на 8,1 миллиарда долларов. Программа остается зависимой от выполнения предыдущих мероприятий, получения надлежащих финансовых гарантий от доноров и принятия ее советом МВФ.

Что рассказали в МВФ о помощи Украине?

Об этом сообщила пресс-секретарь МВФ Джули Козак, пишет 24 Канал со ссылкой на брифинг.

Читайте также Рада приняла Бюджет на 2026 год

Согласно словам Козак, украинская власть отметила, что сохраняет приверженность реформам, включая:

  1. мобилизацией внутренних доходов;
  2. борьбой с теневой экономикой;
  3. защитой независимых антикоррупционных институтов;
  4. реструктуризацией долга для восстановления устойчивости.

НБУ обязался снижать инфляцию, одновременно обеспечивая большую гибкость обменного курса для поглощения шоков и поддержания достаточного уровня международных резервов,
– отметили Джули Козак.

Ожидается, что новая программа от МВФ будет способствовать привлечению масштабной внешней помощи для покрытия финансовых разрывов Украины. Размер таких "разрывов" составляет 136,5 миллиардов долларов.

Заметьте! В частности, для 2026 года и части 2027 года остаточный дефицит финансирования оценивают в 63 миллиардов долларов.

Козак подчеркнула важность решительной борьбы с коррупцией в Украине, улучшение управления и продолжение реформ государственных предприятий, а также действенной антикоррупционной системы, которая выровняет условия для всех, защитит государственные ресурсы, улучшит бизнес-климат и поможет привлечь частные инвестиции.

Также она прокомментировала принятие бюджета на 2026 год – команда оценивает полный текст бюджета, но предварительно он в целом соответствует договоренностям программы.

Относительно предыдущих мероприятий, кроме бюджета, можно назвать следующие:

  1. расширение налоговой базы, включая налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы;
  2. закрытие таможенных лазеек для импорта товаров;
  3. отмена исключений по регистрации НДС;
  4. шаги для уменьшения теневой экономики, включая повышение конкуренции в государственных закупках и устранение пробелов в трудовом законодательстве.

Относительно российских активов: мы приветствуем серьезные дискуссии в Европе по поддержке Украины и стремление делать это так, чтобы восстановить долговую устойчивость Украины. Мы внимательно следим за этими дискуссиями, включая варианты использования денежных остатков Euroclear, генерируемых благодаря замороженным российским активам, с одновременным сохранением права требования России,
– сказала Джули Козак.

Важно! Она напомнила: работники и руководство МВФ последовательно советовали, что любые действия в отношении замороженных российских активов должны соответствовать международному и национальному праву и не подрывать функционирование международной валютной системы.

Напомним, что Киев отменить несколько налоговых льгот для получения помощи от МВФ. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно информации, Украина должна:

  • усилить политику, которая поддерживает фискальную, внешнюю, ценовую и финансовую стабильность;
  • поддерживать экономическое восстановление;
  • улучшать управление и институциональную способность.

Обратите внимание! Решение ожидается в декабре.

Что еще известно о ситуации с МВФ?

  • Отмена льгот для ФЛП в Украине может привести к негативным последствиям. Речь идет о переходе бизнесов в "теневой" или даже их закрытии.

  • Эксперты объясняют: всю "упрощенку" обрезают до миллиона гривен. И это, по их мнению, вредный, контрпродуктивный пункт относительно ФОПов в Украине.