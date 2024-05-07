Бонус 70 тысяч гривен: кто из военных получит такую премию

7 мая 2024, 15:15
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Источник:

Укринформ

Выплаты военных состоят из двух частей: зарплаты и премии. Конечная сумма зависит от типа задач, которые выполняет защитник.

За что предоставят такую премию

Бонус 70 тысяч гривен предоставляется защитникам, находящихся на передовой в течение месяца. Указанная сумма является доплатой к основной выплате, а не заменой премии в размере 100 тысяч гривен.

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Наталья Калмыкова

Заместитель министра обороны Украины

Эта выплата предусмотрена именно для тех, кто непосредственно находится на линии соприкосновения с врагом.

Калмыкова определила, что на такую премию могут рассчитывать военные, которые относятся к.:

  • ВСУ;
  • Нацгвардии;
  • СБУ;
  • ГУР;
  • Пограничной службе;
  • Полицейских подразделений.

Также бонус получают другие бойцы спецподразделений, которые выполняют боевые или специальные задачи в первом эшелоне. Речь идет, как об оборонительных, так и наступательных действиях. Премия предоставляется и тем, кто выполняет спецзадание на оккупированной или вражеской территории и между позициями российских военных.

Когда военным поступят премии

Указанный бонус имеет другую систему начисления нежели "боевые". 70 тысяч гривен военный получит после того, как в целом пробудет 30 дней на заданиях.

То есть к конкретному месяцу эта выплата не привязана, а выплачивать ее должны тогда, когда будет суммарно 30 дней выполнения задач,
– отмечает Калмыкова.

Обратите внимание! В Минобороны изменили выплаты некоторых военных.
Автор: Анастасія Зорик