Бонус 70 тысяч гривен: кто из военных получит такую премию
Источник:Укринформ
Выплаты военных состоят из двух частей: зарплаты и премии. Конечная сумма зависит от типа задач, которые выполняет защитник.
За что предоставят такую премию
Бонус 70 тысяч гривен предоставляется защитникам, находящихся на передовой в течение месяца. Указанная сумма является доплатой к основной выплате, а не заменой премии в размере 100 тысяч гривен.
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Эта выплата предусмотрена именно для тех, кто непосредственно находится на линии соприкосновения с врагом.
Калмыкова определила, что на такую премию могут рассчитывать военные, которые относятся к.:
- ВСУ;
- Нацгвардии;
- СБУ;
- ГУР;
- Пограничной службе;
- Полицейских подразделений.
Также бонус получают другие бойцы спецподразделений, которые выполняют боевые или специальные задачи в первом эшелоне. Речь идет, как об оборонительных, так и наступательных действиях. Премия предоставляется и тем, кто выполняет спецзадание на оккупированной или вражеской территории и между позициями российских военных.
Когда военным поступят премии
Указанный бонус имеет другую систему начисления нежели "боевые". 70 тысяч гривен военный получит после того, как в целом пробудет 30 дней на заданиях.
То есть к конкретному месяцу эта выплата не привязана, а выплачивать ее должны тогда, когда будет суммарно 30 дней выполнения задач,
– отмечает Калмыкова.