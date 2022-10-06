Новая программа МВФ: какие препятствия должна преодолеть Украину, чтобы ее получить
Украине очень нужна программа МВФ, как один из приоритетов, считает глава Минфина Марченко. Он назвал основные вопросы, которые правительство собирается решить, чтобы ее получить.
Препятствия на пути к новой программе МВФ
Прежде всего, Марченко подчеркнул среду, в которой сейчас находится Украина и ее экономика. По его мнению, каких-либо традиционных решений в таких ситуациях нет, а традиционная политика МВФ для таких стран, как Украина, к сожалению, не работает. Об этом он рассказал во время онлайн-конференции Forbes "Без розовых очков. Бизнес и государство во время войны", передает 24 канал.
Читайте также Убережет время, деньги и нервы: почему инвестору нужен ботНапомним! Миссия МВФ начнет работу над новой специальной программой с Украиной в октябре. Также Украина хочет обратиться в МВФ за новым траншем в размере 1,3 миллиарда долларов в рамках инструмента Rapid Financing Instrument (RFI).
Положительное развитие важных экономических показателей
Глава Минфина отметил, что, несмотря на войну и активные боевые действия, Украина – это страна с функционирующим правительством, которая выполняет все на себя взятые обязательства, в первую очередь социальные, в том числе перед военными.
И по этому это вызывает определенные сложности по формированию целого состояния в части программы (МВФ – 24 канал). Потому что в первую очередь нужно оценить состояние, в котором мы находимся объективно, то есть это наши показатели: макропрогноз, доходы, расходы. Далее создать условия для того, чтобы обеспечить позитивное развитие этих показателей.
Он объясняет, если дефицит в 2022 году около 30% ВВП, в следующем будет 20% ВВП, то программа должна быть направлена на то, чтобы этот дефицит был сокращен до 3%, которые у нас были до войны. Это сделать в условиях войны достаточно сложно.
Также Марченко отмечает и вопросы долга, обеспечения устойчивой монетарной политики, курсовой стабильности и инфляции.
Эти показатели также находятся в достаточно маржинальных значениях и приведении их в общепринятые нормы – это и есть условие программы. То есть, условно говоря, если мы в этом году ожидаем инфляцию до 30%, то инструменты программы МВФ должны быть призваны, чтобы эта инфляция была снова до 5%,
– делится он.
Министр подчеркивает абсолютную зависимость Украины сейчас от внешней помощи. Но напоминает, что страна не может существенно опираться на свою налоговую базу, расширяя ее, а 50% бюджета – это бюджетный сектор обороны.
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Бюджет-2023 основные показатели
Почти 50%, или 1 триллион 136 миллиардов гривен из бюджета на 2023 год будет направлено на оборону и безопасность Украины.
- Доходы бюджета – 1,28 триллиона гривен;
- Расходы – 2,57 триллиона гривен;
- Средняя зарплата – 18 500 гривен;
- Рост экономики – 4,6% в реальном выражении и 37% – в номинальном.