Новая помощь для украинцев: сумма выплат до более 4 тысяч

В Украине вводят новую социальную помощь для некоторых семей. Она заработает с 1 июля этого года и продлится до аналогичного периода 2027 года. Максимальная сумма этой выплаты может составлять 4 500 гривен на одного человека.

Кто может получить новую социальную помощь

Право обратиться с 1 июля на получение базовой социальной помощи могут семьи, что уже являются получателями помощи, передает 24 Канал со ссылкой на объяснение от Исполнительного комитета Криворожского городского совета.

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Речь идет о таких видах помощи:

государственная социальная помощь малообеспеченным семьям,

помощь на детей одиноким матерям,

помощь на детей, которые воспитываются в многодетных семьях,

временная государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно.

В то же время с 1 октября этого года за такой помощью смогут обратиться уже другие лица или семьи, но если они будут отвечать необходимым требованиям.

Интересно! Новые выплаты будут назначать на одного члена семьи на срок в 6 месяцев с автоматическим продлением средств на следующий период. Зато выплата, которая назначена на всю семью, будет выплачиваться равными частями на всех совершеннолетних членов.

Какие документы нужно подать и какую сумму можно получить

В списке документов должны быть два заявления, а именно о намерении получения новой выплаты и о ее назначении, в которой нужно согласиться отказаться от помощи, которую выплачивают раньше.

Размер новой соцпомощи будет высчитываться в зависимости от доходов семьи:

максимальная сумма выплаты составляет 4 500 гривен , ее выплачивают на первого члена семьи,

, ее выплачивают на первого члена семьи, далее идет сумма в 3 150 гривен , которую выплачивают каждому совершеннолетнему члену семьи,

, которую выплачивают каждому совершеннолетнему члену семьи, до 18 лет, а также для лиц с инвалидностью I – II группы – также по 4 500 гривен.

Впрочем выплаты для лиц, которые приобрели право на пенсию по возрасту, но не приобрели права на пенсионную выплату, рассчитаны по-другому и с учетом страхового стажа: