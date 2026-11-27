Как США оказывают давление на Китай

Новые тарифы США для Китая пока остаются в рамках торгового перемирия между двумя крупнейшими экономиками мира. Однако Вашингтон оставил возможность для дальнейшего повышения ставок, пишет Reuters.

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Администрация Трампа планирует повысить пошлины на китайские товары на 20% в дополнение к 25%, введенным еще во время первого президентского срока. Если торговое перемирие сорвется, тарифы могут достичь 40%.

Если торговая война возобновится, последние меры дадут США определенные рычаги влияния– считает главный экономист по Азии в Capital Economics Марк Уильямс.

Недаром объявление о новых пошлинах США появилось накануне запланированной на декабрь встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Майами, а также истечения срока действия торгового соглашения 10 января.

В чем главная цель новых пошлин

Главная цель Белого дома при введении новых пошлин заключается в том, чтобы вырвать мировую торговлю из-под контроля Пекина.

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Именно поэтому Вашингтон оказывает давление и на экономики, с которыми уже имеет соглашения или ведет переговоры:

Европейский Союз;

Японию;

и ряд стран Юго-Восточной Азии.

В США недовольны тем, что торговые партнеры, по мнению американских властей, делают недостаточно для ограничения импорта и инвестиций из Китая.

Пекин остается главной целью этой кампании, в том числе из-за огромного торгового профицита. По прогнозам, он второй год подряд может превысить 1 триллион долларов.

Масштаб внимания США к Китаю заметен даже в отчетах торгового представителя США. Например, в документах по Вьетнаму Пекин упоминается более 250 раз, а в материалах по Евросоюзу – более 300 раз.

Начнется ли снова торговая война

Впрочем, аналитики не ожидают нового витка торговой войны между США и Китаем.

В частности, Министерство иностранных дел Китая ограничилось лишь опровержением обвинений в недобросовестной политике, избежав прямых угроз. Более того, Пекин продлил приостановку экспортных ограничений на редкоземельные металлы в США, а китайские авиакомпании договариваются о закупке десятков самолетов Boeing.

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Китай точно не хочет еще одной торговой войны с США, и Вашингтон, вероятно, тоже к этому не стремится, ведь обе стороны хотят достичь соглашения– отметил старший научный сотрудник Института Восточной Азии Чэнь Бо.

К тому же для США развязывание тарифной войны сопряжено с серьезными рисками. Более высокие пошлины могут привести к росту цен на импортные товары, а инфляция уже стала одной из главных причин недовольства американских избирателей. Поэтому Вашингтон будет действовать осторожно, чтобы не спровоцировать скачок цен на внутреннем рынке.

Напомним, Управление торгового представителя США накануне объявило о введении новых тарифов на импорт в отношении 14 больших партнеров страны. Самая высокая ставка грозит Китаю – до 40%, Вьетнаму – до 35%, а для остальных стран – 20% или 25%.