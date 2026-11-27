Як США тиснуть на Китай

Нові тарифи США для Китаю поки що залишаються в межах торгівельного перемир'я між двома найбільшими економіками світу. Однак Вашингтон залишив можливість для подальшого підвищення ставок, пише Reuters.

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Адміністрація Трампа планує підвищити мита на китайські товари на 20% додатково до 25%, запроваджених ще під час першого президентського терміну. Якщо торгівельне перемир'я зірветься, тарифи можуть сягнути 40%.

Якщо торгівельна війна знову розпочнеться, останні заходи дадуть США певні важелі впливу– вважає головний економіст з питань Азії в Capital Economics Марк Вільямс.

Недарма оголошення про нові мита США з'явилося напередодні запланованої на грудень зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна в Маямі, а також завершення терміну дії торгівельної угоди 10 січня.

У чому головна ціль нових мит

Головна мета Білого дому при запровадженні нових мит полягає у тому, щоб вирвати світову торгівлю з-під контролю Пекіна.

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Саме тому Вашингтон тисне і на економіки, з якими вже має угоди або веде переговори:

Європейський Союз;

Японію;

та низку країн Південно-Східної Азії.

У США незадоволені тим, що торгівельні партнери, на думку американської влади, роблять недостатньо для обмеження імпорту та інвестицій із Китаю.

Пекін залишається головною ціллю цієї кампанії, зокрема і через величезний профіцит у торгівлі. За прогнозами, він другий рік поспіль може перевищити 1 трильйон доларів.

Масштаб уваги США до Китаю помітний навіть у звітах торгівельного представника США. Наприклад, у документах по В'єтнаму Пекін згадується понад 250 разів, а в матеріалах по Євросоюзу – понад 300 разів.

Чи розпочнеться знову торгівельна війна

Втім, аналітики не очікують нового витка торгівельної війни між США та Китаєм.

Зокрема, Міністерство закордонних справ Китаю обмежилося лише відкиданням звинувачень у недобросовісній політиці, уникнувши прямих погроз. Ба більше, Пекін продовжив призупинення експортних обмежень на рідкісноземельні метали до США, а китайські авіакомпанії домовляються про закупівлю десятків літаків Boeing.

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Китай точно не хоче ще однієї торгівельної війни зі США, і Вашингтон, ймовірно, теж цього не прагне, адже обидві сторони хочуть досягти угоди– зазначив старший науковий співробітник Інституту Східної Азії Чень Бо.

Дло того ж для США розкручування тарифної війни несе серйозні ризики. Дорожче мито може призвести до зростання цін на імпортні товари, а інфляція вже стала однією з головних причин невдоволення американських виборців. Тому Вашингтон діятиме обережно, щоб не спровокувати стрибок цін на внутрішньому ринку.

Нагадаємо, Управління торгівельного представника США напередодні оголосило про нові тарифи на імпорт для 14 великих партнерів країни. Найвища ставка загрожує Китаю – до 40%, В'єтнаму – до 35%, а для решти країн – 20% або 25%.