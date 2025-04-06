Правила для украинцев изменили: как можно получить пенсию за границей и в оккупации

В Украине обновили правила получения пенсий и страховых выплат для отдельных категорий граждан. Какие изменения вступили в силу, кого они касаются и как это повлияет на выплаты, читайте далее.

Кому упростили правила получения пенсии

С началом полномасштабной войны многие пенсионеры выехали за границу, спасаясь от боевых действий, в то время, как другие переехали или остались в оккупации. Для таких лиц правительство упростило правила получения пенсионных выплат, передает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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С 2025 года пенсию можно получать на счет любого украинского банка, а не только через "Ощадбанк", как это было раньше.

При этом граждане, находящиеся за границей или на временно оккупированных территориях, должны ежегодно проходить физическую идентификацию до 31 декабря.

При этом, если пенсионер на ВОТ не прошел идентификацию в течение полугода, ему нужно осуществить хотя бы одну финансовую операцию на своем счете, чтобы подтвердить свое живое наличие и получение пенсии.