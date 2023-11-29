Новые правила гуманитарки

В Минсоцполитики выделили три основных изменения, которые следует ожидать с 1 декабря:

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внедрение доступного электронного инструмента учета гуманитарки

Появится возможность для организаций, стремящихся ввезти в Украину гуманитарную помощь, зарегистрироваться и подать декларацию на вебпортале. Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи Эту декларацию направят на таможню, где ей присвоят уникальный код – именно за ним пограничники будут пропускать груз.

сделают удобную форму для автоматических отчетов

До 15 числа каждого отчетного месяца привезшая гуманитарку организация должна подать в системе автоматический отчет. В нем нужно указать статус помощи, раздана ли она и если да, то где и когда. Если же гуманитарку не раздали, то нужно отметить есть ли остатки.

гарантийные письма отменят

Гуманитарную помощь для военных можно будет завозить без гарантийного письма. Информация об этих грузах, по соображениям безопасности, будет закрыта от массы.

Как будет работать система на практике

Алгоритм действий с новой системой учета гуманитарной помощи выглядит следующим образом: