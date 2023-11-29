Нові правила щодо гуманітарки
У Мінсоцполітики виділили три основних зміни, які варто чекати з 1 грудня:
Читайте також Шмигаль хоче створити в Україні воєнну економіку, – FT
- впровадження доступного електронного інструменту обліку гуманітарки
З'явиться можливість для організацій, які прагнуть ввезти в Україну гуманітарну допомогу, зареєструватися та подати декларацію на вебпорталі "Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги". Цю декларацію спрямують на митницю, де їй присвоять унікальний код – саме за ним прикордонники пропускатимуть вантаж.
- зроблять зручну форму для автоматичних звітів
До 15 числа кожного звітного місяця організація, що привезла гуманітарку, має подати в системі автоматичний звіт. У ньому потрібно вказати статус допомоги, чи вона роздана і якщо так, то де і коли. Натомість якщо гуманітарку не роздали, тоді треба зазначити чи є залишки.
- гарантійні листи скасують
Гуманітарну допомогу для військових можна буде завозити без наявності гарантійного листа. Інформація про ці вантажі, з міркувань безпеки, буде закрита від загалу.
Як працюватиме система на практиці
Алгоритм дій з новою системою обліку гуманітарної допомоги виглядає так:
- Користувач має зареєструватись в Автоматизованій системі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
- Після цього отримати номер в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги;
- Внести перелік товарів, які планується завозити;
- Зберегти унікальний код гуманітарної допомоги;
- Подати декларацію з унікальним кодом на митницю в електронній або паперовій формі;
- А згодом ввезти допомогу, розподілити її та звітувати.