Нові правила щодо гуманітарки

У Мінсоцполітики виділили три основних зміни, які варто чекати з 1 грудня:

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впровадження доступного електронного інструменту обліку гуманітарки

З'явиться можливість для організацій, які прагнуть ввезти в Україну гуманітарну допомогу, зареєструватися та подати декларацію на вебпорталі "Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги". Цю декларацію спрямують на митницю, де їй присвоять унікальний код – саме за ним прикордонники пропускатимуть вантаж.

зроблять зручну форму для автоматичних звітів

До 15 числа кожного звітного місяця організація, що привезла гуманітарку, має подати в системі автоматичний звіт. У ньому потрібно вказати статус допомоги, чи вона роздана і якщо так, то де і коли. Натомість якщо гуманітарку не роздали, тоді треба зазначити чи є залишки.

гарантійні листи скасують

Гуманітарну допомогу для військових можна буде завозити без наявності гарантійного листа. Інформація про ці вантажі, з міркувань безпеки, буде закрита від загалу.

Як працюватиме система на практиці

Алгоритм дій з новою системою обліку гуманітарної допомоги виглядає так: