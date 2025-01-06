США планируют новые санкции против России: в Reuters объяснили, о какой отрасли идет речь

Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует ввести новые санкции против России. Целью должны стать российские доходы от нефти путем введения мер против танкеров, которые перевозят российскую нефть.

Санкции против танкеров, перевозящих нефть России

Такую информацию предоставили два источника, которые знакомы с ситуацией, сообщает 24 канал со ссылкой на Reuters.

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В материале говорится о том, что администрация Байдена пытается укрепить поддержку Украины перед тем, как новоизбранный президент Дональд Трамп приступит к исполнению обязанностей 20 января, учитывая частые жалобы лидера-республиканца на расходы США на поддержку Украины.

В частности подход Трампа к санкциям против России пока остается неопределенным.

Так сейчас администрация действующего президента США планирует санкции, которые направлены на танкеры, перевозящих российскую нефть, проданную по цене, превышающей установленный Западом лимит в 60 долларов за баррель.

Россия использует так называемый "теневой флот" старых судов, чтобы избежать соблюдения ограничения. Многие из этих судов менее безопасны и подвержены разливу нефти, отмечают эксперты по судоходству,

– говорится в тексте.

Санкции против российского флота

С момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года США ввели санкции против десятков таких судов из флота. Это было сделано для ограничения способности России финансировать вторжение.

Однако ограничение цены привело к тому, что Россия перенаправила свои продажи нефти в Китай и Индию. Эти страны готовы покупать российскую нефть, обычно продаваемую со скидкой по сравнению с общерыночной ценой. И даже в том случае, если она превышает лимит.

Один из источников заявил информационному агентству, что ожидается большой пакет санкций. А другой источник сообщил, что санкции, вероятно, также будут включать меры против лиц, причастных к некоторым сетям торговли нефтью, проданной по цене выше лимита.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в прошлом месяце, что США рассматривают дополнительные санкции против танкеров. Также они не исключают санкций против китайских банков в рамках усилий по сокращению российских нефтяных доходов и доступа к зарубежным поставок для ведения войны в Украине.

Обратите внимание! Группа G7, ЕС и Австралия ввели лимит в 60 долларов на российскую нефть в конце 2022 года, запретив использование западных морских услуг, среди которых транспорт, страхование и финансирование, для поставок нефти, если ее цена равна или превышает этот лимит.