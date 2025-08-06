Президент США Дональд Трамп месяцами избегал жестких мер против Кремля за войну в Украине, но в конце концов готов серьезно ударить по российской экономике. Однако от этого может пострадать не только Россия.

Кто пострадает от санкций США?

Основной удар от новых санкций США, скорее всего, придется на Индию, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Президент США до пятницы, 8 августа, должен объявить о санкциях, которые, по его мнению, могут заставить Россию прекратить войну в Украине.

Одной из таких мер могут стать 100% тарифы против стран, которые продолжают покупать российскую нефть.

Это практически остановит экспорт России, лишит ее основных доходов и спровоцирует серьезный кризис банковской системы и давление на валюту,

– говорит эксперт Chatham House Тимоти Эш.

Стоит знать! Сначала угрозы Трампа по разрушительным тарифам инвесторы восприняли с недоверием, учитывая его предыдущие заявления в отношении российского диктатора Владимира Путина. Однако риторика президента последних дней заставляет поверить в возможность введения санкций.

Почему от новых тарифов пострадает Индия?

На прошлой неделе Трамп поднял тарифы на импорт индийских товаров до 25%. А 100% тарифы за покупку российской нефти могут нанести еще больший удар по экономике страны.

Доля российской нефти в общем импорте Индии до 2022 года составляла всего 0,2%.

Сейчас же Индия покупает у Москвы до 45% нефти – около 2 миллионов баррелей в день.

В прошлом году торговля нефтью с Индией принесла Кремлю более 50 миллиардов долларов.

Таким образом, Индия может оказаться перед серьезным экономическим вызовом из-за своей зависимости от дешевой российской нефти.

Заметим, что Китай покупает у России больше нефти – до 47%, но Трамп не хочет портить отношения с Пекином.

Избегание обострения с Пекином обусловлено осторожностью: Вашингтон и Пекин только недавно восстановили стабильные отношения, а Трамп стремится провести саммит с Си Цзиньпином до конца года,

– отмечает издание.

Важно! Аналитики считают, что новые тарифы США, направленные против российской нефти, могут резко уменьшить поступления в бюджет России. Это грозит банковской паникой и девальвацией рубля. Впрочем, последствия будут ощутимы и для мира, в частности из-за скачка цен на нефть и охлаждения глобальной экономики.