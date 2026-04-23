В Словакии сделали важное заявление о 20-м пакете санкций против России
- Словакия не будет блокировать 20-й пакет санкций ЕС против России после возобновления работы нафтопровода "Дружба".
- Венгрия также подтвердила важность работы нефтепровода "Дружба" для своей страны.
Словакия не будет блокировать 20-й пакет санкций Евросоюза против России. Причиной стало возобновление работы нефтепровода "Дружба".
Будет ли в дальнейшем Братислава блокировать санкции против России?
Об этом в четверг, 23 апреля, сообщил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар на своей странице в Facebook.
Согласно его словам, сейчас уже было подтверждено, что поставки нефти через "Дружбу" в Словакию возобновились. Бланар заявил, что это результат концентрированного давления, который был разработан словацкой дипломатией вместе с Минэкономики на украинскую сторону, а также Еврокомиссию.
Спасибо всем, кто сделал свой вклад. Это заставляет нас сегодня сказать, что отстаивать национальные интересы – это чрезвычайно важно, особенно в это нестабильное время для энергетики.
Бланар добавил, что поручил постоянному представителю Словацкой Республики при Европейском Союзе в Брюсселе, пока нефть будет поставляться дальше в согласованной возможности, не блокировать письменную процедуру принятия 20 пакета санкций против России на уровне ЕС.
Напомним, что Венгрия в среду, 22 апреля, подтвердила те же слова. Об этом написал министр Венгрии по делам Европейского Союза Янош Бока.
Мы достигли того, что поставки нефти по трубопроводу "Дружба" снова восстановлены. Согласно имеющейся информации, сегодня в 11:35 поставки нефти по трубопроводу "Дружба" из Беларуси в направлении Украины возобновились.
Он отметил, что для страны жизненно важно, чтобы нефтепровод "Дружба" работал, и чтобы через него страна могла "реально пользоваться законными, дешевыми и надежными возможностями поставки".
Обратите внимание! Бока заявил, что блокирование кредитной программы для Украины на 90 миллиардов евро было не целью, а "инструментом защиты интересов Венгрии, к которому государство вынудило недобросовестное поведение Украины".
Что известно о ситуации с пакетом санкций против России?
- В среду, 22 апреля, в повестку дня послов Европейского Союза включили и поддержали на уровне Комитета постоянных представителей кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро, а также 20-й пакет санкций против России.
- В то же время государства Евросоюза воздержались от немедленного введения полного запрета на морские услуги для российской нефти. Однако не все так просто. Послы согласовали запрет "в принципе". Однако решение пока отложили – до дальнейшей координации со странами G7.