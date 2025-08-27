Украина разработала новый Таможенный кодекс – его передадут на оценку Еврокомиссии
- Правительство Украины поддержало проект нового Таможенного кодекса, разработанного на основе законодательства ЕС, и планирует передать его на оценку Европейской Комиссии, о чем сообщила украинская таможня.
- Проект кодекса требует консультаций с общественностью и дальнейшей доработки с учетом оценки Еврокомиссии, при поддержке экспертов ЕС.
Во вторник, 26 августа, Правительство поддержало проект нового Таможенного кодекса Украины. Речь идет о фундаментальном документе для евроинтеграции Украины в таможенной сфере.
Что известно о новом Таможенном кодексе?
Он разработан на основе таможенного законодательства ЕС специалистами Минфина и Гостаможслужбы при поддержке экспертов проектов технической поддержки ЕС, передает 24 Канал со ссылкой на Государственную таможенную службу.
Отныне протокольным решением поручено Правительственному офису евроинтеграции направить Европейской Комиссии текст проекта Таможенного кодекса Украины для проведения его оценки.
Кроме того, для проведения консультаций с общественностью Минфину нужно создать рабочую группу из представителей общественности для обсуждения проекта нового Таможенного кодекса. В дальнейшем необходимо доработать проект Таможенного кодекса Украины. А по результатам оценки Еврокомиссии Минфину совместно с Гостаможслужбой, рабочей группой и при поддержке экспертов проектов технической поддержки ЕС доработать проект Таможенного кодекса Украины.
Гармонизация таможенного законодательства является одним из приоритетов на пути к членству Украины в Европейском Союзе,
– отметили в Государственной таможенной службе.
В частности ожидается такой результат:
- синхронизация таможенных процедур с процедурами, введенными в ЕС, что значительно упростит и ускорит торговлю со странами-членами ЕС, снижая затраты для бизнеса;
- оптимизация производственных и логических цепей для компаний, поскольку им не нужно учитывать различные подходы в применении таможенных процедур.
Важно! Украина достигла 91% имплементации таможенных обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС, а Европейская Комиссия, МВФ, Всемирная таможенная организация и бизнес отмечают успехи в цифровизации, борьбе с коррупцией и росте таможенных поступлений.
Что известно о вступлении Украины в ЕС?
- Если Украина "не смирится с волынским геноцидом, если не будет эксгумации, не будет чествования памяти, то нет никаких шансов на вступление в Европейский Союз". Такое заявление сделал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
- В частности Владимир Зеленский заявлял ранее, что Украина выполнила все обязательства для вступления в Евросоюз, и готова к открытию первого переговорного кластера.