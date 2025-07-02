По требованиям МВФ: в Украине могут принять новый закон о налогах: в Украине могут принять новый закон о налогах

Международный валютный фонд требует от Украины принятия закона о налогах. Речь идет о налоге в размере 23% с продажи товаров и оказания услуг через онлайн-платформы.

В Украине могут принять закон о налогах

Это решение правительство должно принять до конца текущего года, пишет 24 Канал со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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В частности МВФ положительно оценил представление Кабмином в парламент законопроекта о требованиях к налоговой отчетности для операторов цифровых платформ (OLX, Prom и т.д.).

Законопроект о требованиях к отчетности операторов цифровых платформ должен быть быстро принят, чтобы вывести значительный и растущий сектор экономики из тени,

– говорится в тексте Меморандума.

Отмечается, что эти изменения станут эффективным инструментом:

для контроля за своевременностью и полнотой декларирования доходов;

будут способствовать значительному расширению налоговой базы за счет физических лиц, чьи доходы пока не облагаются налогом;

облегчит мобилизацию доходов и гармонизацию украинского налогового законодательства с законодательством ЕС и стандартами ОЭСР;

станет первым шагом к реформированию системы УСН через внедрение новых цифровых инструментов контроля ГНС.

Соответствующие законодательные изменения были поданы в парламент 30 апреля 2025 года. И правительство стремится их принять до конца 2025 года.

В частности, введение такого налога предусматривает налог в размере 5% с оборота на доход, полученный через цифровые платформы.

Важно! Закон не будет вводить новых исключений по НДС.