150 тысяч украинцев без света: какая ситуация на Черниговщине после удара России по энергетике
- На Черниговщине из-за российского удара по энергетике более 100 тысяч потребителей остались без электроснабжения.
- Вследствие предыдущей атаки России на Украину, в Молдове возник дефицит электроэнергии, что привело к введению чрезвычайного положения в энергосфере.
Россия продолжает атаковать энергосистему Украины. На этот раз пострадала Черниговщина, где без электроэнергии остались 150 тысяч потребителей.
Какова ситуация со светом на Черниговщине?
О том, какие последствия для энергетики нанес российский удар, говорится в сообщении "Черниговоблэнерго".
Смотрите также Ночные удары России нарушили ключевое энергетическое сообщение Молдовы с Европой
В результате очередной атаки России пострадал энергообъект на Черниговщине. Известно, что 150 тысяч потребителей остались без электроснабжения. В частности это люди в Чернигове и Черниговском районе.
Вражеский удар вызвал мгновенный дефицит мощности в сети. Энергетики начнут ремонтные работы в соответствии с безопасной ситуации в регионе.
Энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам как только позволит ситуация с безопасностью,
– объяснили в "Черниговоблэнерго".
В то же время глава КОВА сообщил, что в области тоже зафиксированы последствия атаки по энергетике. Без света 21 тысяча жителей города Славутич. Критическую инфраструктуру перевели на резервное питание, а социальные учреждения работают на генераторах.
Что известно об энергокризисе в Молдове?
Накануне, 24 марта, стало известно, что ночной удар России по Украине вызвал дефицит электроэнергии в Молдове. Это произошло из-за атаки на трансграничную линию электропередач.
Новая жестокая атака привела к отключению линии "Исакча-Вулканешты", которая в определенные периоды обеспечивает до 60-70% нашего потребления электроэнергии. Все это не случайности, а целенаправленные действия России, направленные на то, чтобы ослабить Молдову и оставить ее в темноте,
– отметила Майя Санду.
Президент Молдовы также призвала граждан экономить и осознать серьезность ситуации. В частности одним из решений страны является введение чрезвычайного положения для энергосферы на 60 дней. Хотя это больше, как превентивная мера, в парламенте убеждены, что так удастся уменьшить ущерб от последствий атаки.
Даже если Россия хочет нас ослабить, от нас зависит, останемся ли мы сильными и сохраним ли достоинство Молдовы,
– добавила президент.
В то же время известно, что линия электропередачи "Исакча – Вулканешты" является основным каналом импорта электричества из Румынии в Молдову.
Что известно о мировой энергоситуации и ее влиянии на Украину?
На импорт электроэнергии влияет не только ситуация, связанная с российско-украинской войной. Сейчас из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке есть риск нехватки электричества для всего мира.
Одна из ключевых проблем – нехватка газа, который уже ищут в Африке. В частности Италия и Испания начали вести переговоры с Алжиром для увеличения поставок ресурса. По плану, так называемый новый источник экспорта должен стабилизировать энергетический кризис в Европе.
В то же время для Украины есть двойной риск. Теперь это не только последствия атак России на энергетику, но и последствия от мирового топливного дефицита. В частности война в Иране может повлиять на количество поставок и цену газа. А это соответственно будет иметь отпечаток на подготовке к следующему отопительному сезону.