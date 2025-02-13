В мире растут расходы на оборону: какие страны вкладывают больше всего

Мировые оборонные расходы в 2024 году выросли до 2,46 триллиона долларов, что составляет 1,9% от глобального ВВП. Один из крупнейших ростов был зафиксирован в России.

Где самые большие оборонные расходы

В России официальные оборонные расходы составили 145,9 миллиарда долларов, что составляет 6,7% ВВП. А с учетом покупательной способности – 462 миллиарда долларов, передает 24 Канал со ссылкой на IISS.

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Если же учитывать не на процент роста, а на общие оборонные расходы, то лидером остаются США с расходами 968 миллиардов долларов в 2024 году.

Оборонные расходы Европы тоже продолжают расти, и если нынешние тенденции сохранятся, доля ВВП, направленная на оборону, достигнет 3% в течение пяти лет. Прогнозируемое Дональдом Трампом увеличение этого показателя до 5% маловероятно до 2035 года.

Обратите внимание! Расчет в процентах от ВВП не всегда отражает реальные вложения в оборону, ведь некоторые страны НАТО искусственно завышают показатели, включая в них пенсии военным или используя внебюджетные механизмы для финансирования закупок.

Оборонные расходы Украины и мировые тенденции

В глобальном рейтинге оборонных расходов Украина почти не фигурирует, кроме упоминания о самом высоком в мире показателе расходов на оборону от ВВП – 22% по проекту бюджета-2024.

Однако эта цифра не учитывает масштабную военную помощь. Между тем Китай увеличил оборонные расходы на 7,4%, а страны Ближнего Востока и Северной Африки – на 10%.

Интересно! Лидером в этом регионе стал Алжир (8,2% ВВП), за ним – Саудовская Аравия (6,5%) и Израиль (6,4%).