Трамп хочет построить "армию мечты": военный бюджет США на 2027 год может вырасти

Военный бюджет Соединенных Штатов на 2027 год может вырасти. Такое заявление сделал президент страны Дональд Трамп.

Что рассказал Трамп о военном бюджете США на 2027 год?

Согласно его словам, бюджет может составлять не 1 триллион долларов, а 1,5 триллиона долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Трампа в Facebook.

Дональд Трамп Президент США После длительных и сложных переговоров с сенаторами, конгрессменами, министрами и другими политическими представителями я пришел к выводу, что ради блага нашей страны, особенно в эти очень тревожные и опасные времена, военный бюджет на 2027 год должен составлять не 1 триллион долларов, а 1,5 триллиона долларов.

Как отметил лидер Соединенных Штатов, это позволит построить "Армию мечты", на которую Америка давно заслуживает. Кроме того, она что самое важное, обеспечит нам безопасность и защиту, независимо от любого врага.

Если бы не колоссальные поступления, которые обеспечивают тарифы из других стран, многие из которых в прошлом "обдирали" Соединенные Штаты на уровнях, невиданных ранее, я остался бы на показателе в 1 триллион долларов,

– сказал президент США.

Он добавил, что именно благодаря тарифам и огромным доходам, которые они приносят – суммам, что еще совсем недавно были немыслимыми, - можно без труда достичь отметки 1,5 триллиона долларов, одновременно:

создавая беспрецедентную военную силу; имея возможность параллельно уменьшать государственный долг; а еще выплачивать значительные дивиденды патриотам со средним уровнем доходов в стране.

Интересно! Дональд Трамп написал, что суммы считались немыслимыми еще год назад, при администрации Джо Байдена, которого действующий лидер назвал "сонным" и "худшим президентом в истории США".

Напомним, что в воскресенье, 7 декабря, в Конгрессе представили законопроект об оборонной политике США. В 2026 году планировали направить 901 миллиард долларов, как пишет Reuters.

Бюджет Министерства обороны предлагался на 8 миллиардов долларов больше суммы, которую ранее запрашивал Трамп.

Обратите внимание! Средства, которые запланированы для военной помощи Украине на следующие два года, составляли 800 миллионов долларов.

Что известно об оборонном бюджете США на 2026 год?