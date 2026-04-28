Учения могут отнести к стажу: эксперт назвали условия
- Обучение засчитывается в страхового стажа только до 1 января 2004 года, после чего периоды обучения не засчитываются.
- Для подтверждения трудового стажа важны записи в трудовой книжке, а при их отсутствии нужно иметь диплом или справку из архива.
Вопрос страхового стажа очень важен для получения пенсионных выплат. Однако далеко не все периоды, как раньше считали украинцы, туда учитываются. Речь идет, в частности, об обучении.
Причисляют ли образование к стажу?
Дело в том, что в учебных заведениях засчитывается в страховой стаж только до 1 января 2004 года, о чем идет речь на сайте Пенсионный фонд.
Согласно информации, с начала 2004 года вступил в силу Закон Украины №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Он ввел понятие "страховой стаж".
С тех пор обучение в страховой стаж не входит.
Важно! Теперь имеет значение то, в течение какого периода и какую сумму страховых взносов работодатель платил за работника в Пенсионный фонд.
Адвокат АО "Юридическая фирма "Марусяк и партнеры" Оксана Воробей в частности, объяснила, что период обучения в высшем учебном заведении не засчитывается ни в трудовое, нет в страховой стаж.
Почему такие правила? Единый социальный вклад в систему общеобязательного государственного социального страхования за студентов во время учебы никто не платит.
Обучение, какое лицо проходило на дневной форме в техникумах или учреждениях профессионально-технического образования до 1 января 2004 года, засчитывается в трудовой стаж. В то же время обучение после 1 января 2004 года в стаж не засчитывается,
– объяснила экспертка.
В то же время обучение в советское время засчитывается в трудовой стаж.
Адвокат также сообщила, что раньше записи об обучении делали записи в трудовой книжке. Однако Пенсионный фонд часто не хочет учитывать этот стаж, в частности из-за ошибок в записях.
Обратите внимание! Срочная военная служба засчитывается в страховой стаж и учитывается при назначении пенсии, а подтвердить ее можно военным билетом или справкой, которую выдает ТЦК или воинская часть.
Оксана Воробей отметила, что основным документом для зачисления трудового стажа есть запись в трудовой книжке. Если же его нет или он сделан некачественно, то понадобятся диплом и справка из учебного заведения о периоде обучения.
Если учебного заведения уже нет, то выход все равно есть– справку можно получить в архиве.
Что еще нужно знать о ЕСВ?
Напомним, что размер минимального страхового взноса в настоящее время составляет 1 902, 34 гривны в месяц. То есть месяц страхового стажа зачислят при оплате минимального страхового взноса.
В то же время, максимальная сумма для начисления ЕСВ составляет 172 940 гривен или 20 минимальных зарплат. А максимальный страховой взнос составляет 38 046, 80 гривен.
В то же время двойная уплата ЕСВ не способна никоим образом улучшить ситуацию. В стаж отчислят только один месяц независимо от раз уплаты.
Но больше взносов может увеличить размер будущей пенсии. Дело в том, что пенсионная выплата зависит от суммы взносов.