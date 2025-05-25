Как оформить средства на погребение в 2025 году

В Украине могут получить помощь на погребение. Речь идет о средствах, которые предоставляются людям, осуществившим процесс похорон.

Как оформить деньги на погребение

Деньги выплачивает ПФУ, пишет 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Для получения помощи необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины и предоставить следующие документы:

документ удостоверяющий личность заявителя;

заявление о выплате пособия на погребение;

выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение или справку о смерти пенсионера.

Если пенсионер умер за пределами Украины и регистрация смерти проведена компетентными органами иностранного государства, законодательством которого не предусмотрена выдача указанных справок, заявитель предоставляет свидетельство о смерти или другой документ, легализованные в соответствии с законодательством,

– говорится на сайте ведомства.

Важно! Помощь на погребение не выплачивается, если погребение пенсионера осуществлено за счет государства.