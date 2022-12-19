Европа рассмотрит смягченный "потолок" на газ, – Bloomberg

Европейские министры энергетики 19 декабря будут добиваться соглашения об ограничении цен на газ. Известно, что ЕС в последнем плане ограничения энергокризиса смягчил цену газа.

Страны-члены Европейского Союза обсудят ограничение цены на газ, которая почти на треть ниже первоначального предложения.

Читайте также В Европе не могут выбрать ограничение цен на газ, – Reuters

Какую цену предлагают в ЕС

Правительство председательствующей в ЕС Чехии предложило снизить потолок до 188 евро за мегаватт-час по сравнению с 275 евро, предложенными Еврокомиссией в прошлом месяце.

что ограничение цены, требовалось группой государств-членов еще весной, вызвало глубокий раскол среди правительств. К примеру, в последние недели Германия настаивала на осторожном подходе к цене, в то время как Бельгия, Греция, Италия и Польша требовали более агрессивного инструмента с ограничением цены

От этого решения зависит будущее экономики Евросоюза, ведь стремительный рост цен на энергоносители уже подпитал инфляцию и грозит подтолкнуть регион к рецессии.

Как поможет ограничение

Цены на газ и электроэнергию взлетели до рекордных показателей в начале этого года после глубокого сокращения Россией поставок газа и ее вторжения в Украину.

Следовательно,Более 700 миллиардов долларов уже накоплено для помощи компаниям и потребителям из-за роста цен на энергоносители.

Обратите внимание Украинцам раздадут энергосберегающие лампы: это может спасти от кризиса

Соглашение об ограничении цены на газ разблокирует более широкий пакет мер по восстановлению расходов на энергию.

Механизм коррекции газового рынка начнет действовать, когда контракты на конец года превысят 188 евро за мегаватт-час в течение трех дней.

Он также потребует, чтобы разрыв с заранее определенной корзиной цен на сжиженный природный газ (СПГ) превышал 35 евро. Договоры выше лимита не допускаются к исполнению.

Однако некоторые критики опасаются, что ограничение цен в Европе может сделать его менее привлекательным для продавцов по всему миру.