Европа рассмотрит смягченный "потолок" на газ, – Bloomberg
Источник:Bloomberg
Европейские министры энергетики 19 декабря будут добиваться соглашения об ограничении цен на газ. Известно, что ЕС в последнем плане ограничения энергокризиса смягчил цену газа.
Страны-члены Европейского Союза обсудят ограничение цены на газ, которая почти на треть ниже первоначального предложения.
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Какую цену предлагают в ЕС
Правительство председательствующей в ЕС Чехии предложило снизить потолок до 188 евро за мегаватт-час по сравнению с 275 евро, предложенными Еврокомиссией в прошлом месяце.Напоминаем, что ограничение цены, требовалось группой государств-членов еще весной, вызвало глубокий раскол среди правительств. К примеру, в последние недели Германия настаивала на осторожном подходе к цене, в то время как Бельгия, Греция, Италия и Польша требовали более агрессивного инструмента с ограничением цены ниже 200 евро.
От этого решения зависит будущее экономики Евросоюза, ведь стремительный рост цен на энергоносители уже подпитал инфляцию и грозит подтолкнуть регион к рецессии.
Как поможет ограничение
Цены на газ и электроэнергию взлетели до рекордных показателей в начале этого года после глубокого сокращения Россией поставок газа и ее вторжения в Украину.Следовательно, энергокризис растянул бюджеты европейских правительств. Более 700 миллиардов долларов уже накоплено для помощи компаниям и потребителям из-за роста цен на энергоносители.
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Соглашение об ограничении цены на газ разблокирует более широкий пакет мер по восстановлению расходов на энергию.
- Механизм коррекции газового рынка начнет действовать, когда контракты на конец года превысят 188 евро за мегаватт-час в течение трех дней.
- Он также потребует, чтобы разрыв с заранее определенной корзиной цен на сжиженный природный газ (СПГ) превышал 35 евро. Договоры выше лимита не допускаются к исполнению.
Однако некоторые критики опасаются, что ограничение цен в Европе может сделать его менее привлекательным для продавцов по всему миру.