ЕС не может договориться о ценах на российскую нефть: как мешает Кремль и что решат

В Европейском Союзе все еще не могут определиться по поводу окончательной цены на покупку нефти из России. Между странами идет основательная дискуссия, которая приближается к своему логическому завершению.

Вместе с тем, в этой истории свою роль играют позиции США и ОПЕК. Об этом 24 каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

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Дискуссия в ЕС

Эксперт убежден, что страны ЕС наконец договорятся о "потолке" цен на российскую нефть и она может установиться на уровне 45 – 55 долларов за баррель.

Мы видим, что позициям Польши и балтийских государств достаточно активно подыгрывают США и страны ОПЕК. Особенно Саудовская Аравия, которая сейчас очень зависима от позиции США. Поэтому мы видим положительную тенденцию к тому, что цена будет падать,

– объяснил обозреватель.

По его словам, общая цена на рынках нефти продолжает снижаться и только за минувшие сутки она опустилась на 4 доллара.

"Почему я говорю о 45-55 долларах? Потому что до 5 декабря цена может еще больше упасть. Мы видим, что позиция ОПЕК благодаря США становится все более жесткой. Соответственно, цена будет снижаться, маржа будет также меняться. Поэтому те страны, которые сейчас настаивают на 65-75, будут настаивать уже совсем на других ценах", – добавил специалист.

По его мнению, сторонам придется "сойтись" где-нибудь "посередине".

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Чего добиваются россияне

Аналитик подчеркнул, что Кремль сейчас пытается найти страны, которые "не готовы зарабатывать меньше".

Мы видим, как они эффективно вкладываются в информационное пространство Центральной Азии, как они работают с венграми, как они ищут союзников среди зарабатывающих на экспорте государств на инфраструктуре. Их основная цель – затягивать принятие каждого решения,

– заметил Краев.

Он заверил, что россияне уже поняли, что они уже не смогут изменить позицию Запада, не смогут с ними договориться и не смогут выйти на условия, которые будут для них "совершенно адекватными".

"Оккупанты просто понимают, что им нужно затягивать принятие негативных для них решений. Или, как минимум, поднимать эту цену, которую могут установить. Поэтому россияне над этим работают. С теми, с кем они не могут работать – они начинают запугивать через Пригожина", Володина и Пескова", – считает эксперт.

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По его мнению, россияне пытаются что-то делать, но не факт, что подобные действия будут очень успешными.

"Россия действительно информационно и политически все еще хочет конкурировать с всем тем антироссийским хейтом, который очень правильно опускается на их головы", – резюмировал обозреватель.

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