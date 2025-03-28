Оплата больничных: с апреля в Украине заработают новые правила получения помощи

С 4 апреля 2025 года в Украине вступят в силу изменения по оплате больничных. Таким образом лица, работающие по трудовому договору, смогут получать пособие в связи с временной нетрудоспособностью не только по основному месту работы, но и по месту работы по совместительству.

В Украине заработают новые правила оплаты больничных

Кроме того, новые правила предусмотрены для людей, которые осуществляют предпринимательскую или иную деятельность, а также работают по совместительству, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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На сайте Пенсионного фонда объяснили, что новыми правилами предусмотрено предоставление застрахованным лицам (в том числе и тем, которые осуществляют предпринимательскую или иную деятельность и одновременно работают на условиях трудового договора) помощи, как по основному месту работы (деятельности), так и по месту работы по совместительству:

по временной нетрудоспособности;

по беременности;

по родам.

Указанная норма будет применяться к страховым случаям, которые наступят с 4 апреля 2025 года,

– отметили в Пенсионном фонде Украины.

В то же время закон не предусматривает ограничений по количеству мест работы по совместительству застрахованных лиц, по которым они имеют право получить страховые выплаты.

Как оплачивается больничный по новым правилам? Если человек потерял трудоспособность из-за несчастного случая и при этом находится в трудовых отношениях с другим страхователем (по другому месту работы чем то, где произошел несчастный случай), такой страхователь оплачивает пострадавшему первые пять дней временной нетрудоспособности за собственные средства. Размер выплаты составляет 100% средней зарплаты (налогооблагаемого дохода) независимо от страхового стажа работника.

Однако с шестого дня временной нетрудоспособности финансирование больничных осуществляется ПФУ.

Пособие по временной нетрудоспособности (в результате несчастного случая на производстве / профессионального заболевания) назначается и выплачивается работодателем, у которого наступил страховой случай по социальному страхованию от несчастного случая, в размере 100 процентов средней заработной платы,

– предоставили объяснения на сайте.

Обратите внимание! Первые семнадцать дней временной нетрудоспособности оплачиваются этим работодателем за собственные средства.