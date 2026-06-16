Газовый гигант раскрыл план действий на случай открытия Ормузского пролива

Накануне США и Иран достигли рамочного мирного соглашения, предусматривающего открытие Ормузского пролива – ключевого маршрута для торговли энергоносителями. На этом фоне один из крупнейших экспортеров сжиженного природного газа в мире уже готовится к скорейшему возобновлению поставок.

Что известно о планах Катара

Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в Bloomberg. Детали журналистам рассказали осведомленные источники, пожелавшие остаться неназванными, поскольку не имеют полномочий общаться с прессой. В то же время государственная компания QatarEnergy пока публично не комментировала эту информацию.

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Катар якобы уже даже проинформировал своих покупателей о темпах потенциального наращивания производства СПГ:

до 50% мощностей – через месяц после возобновления безопасного судоходства в Ормузском проливе;

и до около 80% мощностей – еще через месяц.

Правда, полностью вернуться к довоенным объемам стране в ближайшее время не удастся. По словам источников, во время иранских ракетных ударов в марте были повреждены две производственные линии, восстановление которых может длиться годами.

Напомним, речь идет о комплексе Ras Laffan — крупнейшем в мире объекте по сжижению природного газа. В прошлом году он обеспечивал почти 20% мирового потребления, однако остановил работу после атаки в первую неделю войны на Ближнем Востоке и с тех пор в основном простаивал. Это ударило по репутации Катара как одного из самых надежных поставщиков этого энергоносителя, поэтому основу для быстрого возобновления производства там готовили еще с апреля.

Возобновление работы катарского комплекса может принести облегчение для мирового рынка, который до сих пор ощущает последствия эскалации. И хотя США и Иран уже согласовали рамки мирного соглашения, цены на газ в Азии и Европе до сих пор заметно выше довоенного уровня.