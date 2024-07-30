О том, как изменилось восприятие криптовалют – рассказываем в новом материале 24 Канала.

Читайте также Криптовалюты от А до Я: как работают виртуальные активы

Первые реакции мира на появление биткойна

Рассматривая появление криптовалют в исторической ретроспективе, можно с уверенностью утверждать, что поворотным моментом для криптоиндустрии были 2008 – 2009 годы. Именно тогда анонимная личность или группа людей Сатоши Накамото опубликовала концепт биткойна и провела первые криптовалютные транзакции.

После появления биткойна буквально годами звучали заявления и предположения относительно того, сможет ли цифровая монета выжить в финансовом мире: возможно, в протоколе обнаружат недостатки, или биткойн объявят вне законов, или криптовалюта не имеет внутренней ценности, и так далее.

Более того, написали сотни статей, которые предсказывали крах по сути первой криптовалюты в мире. Но история развивается по-другому: создатели биткойна начали совершенно новую индустрию, которая с каждым годом набирает обороты.

Основная идея криптовалюты заключалась в создании безопасного и анонимного способа перевода денег от одного лица к другому. Также в ответ на развитие криптотехнологий появились приложения для цифровых активов, такие как NFT, Metaverse, GameFi, DeFi, Web3 и тому подобное.

Первые годы после появления биткойн не воспринимали как серьезный финансовый актив ни среди обычных людей, ни среди инвесторов, банков и крупных компаний. Поэтому цифровая монета занимала незначительную нишу в финансовой экосистеме.

Это подтверждают и слова профессора Алекса Преда из King's Business School in London. Он заявлял, что на этапе развития электронных платежных систем не было никаких инфоповодов, которые можно было бы осветить. А сам биткойн был маргинальным явлением, ограниченным субкультурой программной инженерии, а не финансовым феноменом, пишет Forbes.

Тем более цена монеты колебалась от нескольких центов до нескольких десятков долларов. Первое "столкновение" криптовалюты с реальным миром происходило в 2010 году, когда человек заплатил за две пиццы 10 тысяч биткойнов. Уже в 2011 году на рынке зафиксировали первое, но далеко не последнее, ралли биткойна: в июне цена монеты достигла почти 30 долларов за штуку, а затем упала до 2 долларов.

В том же году происходило еще несколько важных событий для индустрии:

биткойн впервые достиг паритета с долларом США;

появилась первая альтернатива для биткойна – альткоины.

Годом позже Казначейство США выдало инструкцию о том, что "виртуальная валюта" не является законным платежным средством. Тогда как в 2013 году американские сенаторы провели первое в истории заседание по биткойну, а Виталик Бутерин сообщил о создании на сегодня второй по популярности криптовалюты в мире – эфириум. Этот год стал поворотным в истории биткойна и криптоиндустрии, поскольку тогда курс монеты пересек отметку в 1000 долларов и едва ли не впервые привлек значительное внимание массовой публики.

На тот момент было понятно, что обсуждение по сектору криптовалют набирает обороты и привлекает все больше внимания и со стороны различных регуляторов, которые уже не могли просто игнорировать эту сферу, и со стороны инвесторов, трейдеров и бизнесменов, которые увидели ряд новых и выгодных возможностей.

Как изменился сектор криптовалют за чуть более, чем за 10 лет

С 2012 – 2013 года можно начать отсчет для стремительного развития криптосектора. Кроме роста популярности и ценовых колебаний биткойна и эфириума, постепенно появляются новые цифровые активы: NFT, стейблекоины, мемкоины и тому подобное. Также развивается своеобразная инфраструктура в индустрии. Речь идет о появлении криптобирж, стартапов, первые попытки привлечения криптовалют в бизнесах.

Изменилось и отношение инвесторов и трейдеров к криптовалютам как классу активов. Шаг за шагом цифровые монеты завоевали свое право быть наравне с фиатными валютами (доллар, гривна, евро), акциями публичных компаний, драгоценными металлами и тому подобное. Это свидетельствовало, что рынок привлекал все больше денег.

Для понимания реальных масштабов роста, крипторынок завершил 2014 год с капитализацией на уровне 5,5 миллиарда долларов. Тогда как на сегодня рынок криптовалют оценивают в 2,5 триллиона долларов, согласно данным CoinGecko. При этом капитализация двух самых известных цифровых монет – BTC и ETH – составляет 1,3 триллиона долларов и больше чем 399 миллиардов долларов соответственно.

Кроме того, центробанки начинают работать над изучением и созданием цифровых национальных монет. По состоянию на май 2024 года уже 134 страны, которые составляют 98% мирового ВВП, работают в этом направлении. Три государства уже запустили в полной мере цифровые эквиваленты национальных валют: Багамы, Ямайка и Нигерия. Тогда как в Сальвадоре с 2021 года биткойн является официальным платежным средством. Это свидетельствует, что от скептицизма в отношении криптовалют государственные институты перешли к признанию.

Еще одним важным этапом укрепления позиций криптовалюты в глобальной финансовой системе стало решение об утверждении обменных фондов ETF для биткойна и эфириума (хотя для второго актива этот процесс еще продолжается). Прогнозируют, что благодаря этому в криптосектор удастся привлечь новых инвесторов. Борьба за одобрение от регуляторов США продолжалась более 10 лет.

Также в 2024 году 562 миллиона человек в мире владеют криптовалютами. Это 8,6% мирового населения. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 142 миллиона человек, свидетельствуют данные Triple-A.

Интересная деталь! Согласно этому же отчету Triple-A, Украина входит в топ 30 по количеству владельцев криптовалюты в мире. 10,2% населения владеют цифровыми монетами.

Как изменилось восприятие криповалюты в мире / Фото shutterstock

Как начать свой путь в криптомире

Процесс приобретения желаемой криптовалюты довольно прост. Для этого нужно выбрать надежную платформу, которая поможет сделать первые шаги в этой индустрии.

Для примера, криптобиржу WhiteBIT. Это один из самых безопасных и удобных вариантов для каждого, кто начинает интересоваться цифровыми активами.

Чтобы приобрести криптовалюту на криптобирже WhiteBIT, нужно сделать всего несколько шагов:

Регистрация и верификация на бирже;

Пополнить баланс;

Важно! Обо всех нюансах, которые нужно знать, чтобы успешно завершить вышеупомянутые процессы, читайте по ссылке.

Определяться с криптовалютой для приобретения. Криптобиржа WhiteBIT предлагает своим пользователям 270 активов и более 520 торговых пар;

Далее нужно перейти в категорию "Торговля" и выбрать "Обмен", что является одним из самых простых путей для приобретения крипты.

Выбрав желаемую монету и сумму перевода, на экране сразу высветится курс и количество монет, которую пользователь получит после завершения транзакции. Завершить процесс покупки нужно, нажав "Подтвердить".

Стоит добавить, что один из приоритетов WhiteBIT – это безопасность. Криптобиржа активно инвестирует в усиление этого аспекта своей платформы, поскольку в ключевые цели криптобиржи входит как защита активов клиентов, так и постоянное развитие компании. Поэтому, выбирая WhiteBIT, можно идти в ногу со временем и открывать для себя новые возможности в криптомире, зная, что активы будут под надежной защитой.