Непрогнозируемые отключения света: что ждет украинцев зимой

После массированных ракетных ударов России по объектам критической инфраструктуры в Украине стали применять временные отключения электроэнергии. Также украинцев призвали снизить ее потребление в период пиковых нагрузок.

Об этом 24 каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, веерные отключения электроэнергии происходят, когда общий уровень нагрузки превышает возможность сети.

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Почему были частичные отключения электроэнергии

Пендзин отметил, что имеющихся в Украине ядерных энергоблоков вполне достаточно, чтобы обеспечить не только себя, но и, по крайней мере, часть Европейского Союза. В то же время Украине не хватает тепловой генерации.

То есть ядерная энергетика дает общий фон. Она постоянно держит определенный уровень нагрузок в сети,

– объяснил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

По его словам, время с 17:00 до 22:00 – период пиковых нагрузок на электросети. Поэтому украинцев призвали в этот промежуток времени снизить потребление электроэнергии.

В этот момент, как правило, нагрузка в сети увеличивается минимум вдвое. И этот пик перекрывается тепловой генерацией, работающей на угле. И те попадания российскими ракетами были в тепловую генерацию,

– сказал Пендзин.

То есть, отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, все российские ракеты летели в тепловую генерацию для того, чтобы выбить объем, позволяющий нам перекрыть пиковые нагрузки.

Мы достаточно активно, собственно, эту пиковую нагрузку продавали в Европу. Бурштын активно торговал. В связи с тем, что сейчас такая беда произошла в Украине, Бурштын торговать прекратил и начал бросать это все в сеть,

– заявил он.

Пендзин добавил, то, что в отдельных районах уже прекратили отключать свет, свидетельствует о том, что произошло замещение мощностей и определенный ремонт. Однако там, где еще не удалось отремонтировать, будут продолжаться веерные отключения.

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Пендзин рассказал, что отключения электроэнергии есть непрогнозируемые, а также еще есть и плановые.

Веерные – это автоматические. Это тогда, когда общий уровень нагрузки превышает возможность сети, и для того, чтобы она не осыпалась, автоматически начинают отключаться потребители, независимо от приоритетов,

– объяснил он.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба отметил, что это очень опасно. Ведь может быть отключение электроэнергии, например, в больнице или на какой-то критической инфраструктуре.

А плановые отключения – это тогда, когда в ожидании резкого роста нагрузки отключаются, как правило, бытовые потребители, а также те, кто в той или иной степени может пережить этот период без какого-либо серьезного ущерба,

– отметил Пендзин.

Поэтому, по его словам, есть надежда на то, что все будет восстановлено. И если не будет новых российских атак, физического уничтожения линий электропередач, подстанций, энергетической инфраструктуры, в том числе и генераций, то Украина проживет зиму спокойно.

Здесь нужно понимать еще одно. Украинская энергетическая система обеспечивала в полном объеме потребности работающей промышленности. На сегодняшний день по газу мы потребляем 40% "минус", по электричеству 35% "минус" в связи с тем, что у нас просто огромная куча промышленности прекратила работу. Потому что у нас достаточно большой промышленный комплекс был на Востоке Украины,

– заметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

По его словам, эти предприятия сейчас не работают и не потребляют электроэнергию. И как следствие – высвободились достаточно большие мощности, чтобы обеспечить, в частности, и других потребителей.

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