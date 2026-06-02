После массированной атаки есть новые обесточивания в Киеве и 6 областях Украины
2 июня, 10:54
Даниил Муринский

Российские оккупанты в ночь на 2 июня атаковали Украину ракетами и дронами. В результате ударов в ряде областей начались отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

В каких регионах началось отключение электроэнергии?

В результате обстрелов по состоянию на утро 2 июня обесточивание начались на:

  • Киевской области и в Киеве;
  • Донецкой области;
  • Днепровской области;
  • Харьковской области;
  • Сумской области;
  • Черкасской области.

В местах, где сейчас безопасно, начались работы по восстановлению электроснабжения. Энергетики оперативно работают, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденные врагом объекты.

Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в вечерние часы – с 18:00 до 22:00,
– отметили в Укрэнерго.

Энергетики сообщили, что активное энергопотребление 2 июня стоит перенести на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций – с 11:00 до 15:00.

Что еще известно о ситуации со светом в Украине?

Восемь регионов Украины 21 мая остались 21 мая без электроснабжения из-за обстрелов энергетических объектов и непогоды; энергетики работают над восстановлением.

Потребление электроэнергии снизилось на 2,9% благодаря ясной погоде, но граждан призвали экономно использовать электричество.

В Украине возможны отключения света летом из-за дефицита в поврежденной энергосистеме, продолжительность которых будет зависеть от погоды, обстрелов и планового восстановления генерации.

Способствовать лету без обесточивания будут отсутствие массированных обстрелов со стороны России, умеренная температура воздуха и выгодные условия для импорта электроэнергии.

