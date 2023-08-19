Готовы ли финансовые учреждения к блэкаутам

В прошлом году Украина столкнулась с тем, что во время плановых или аварийных отключений электроэнергии исчезал свет, а с ним сотовая сеть. Из-за этого рассчитаться картой было трудно, а значит, наличными нужно запастись.

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В этом году ситуация может повториться по прогнозам экспертов, поэтому нужно уже сейчас подготовиться ко всем возможным сценариям.

Во время разговора с 24 Каналом финансовый аналитик Андрей Шевчишин подчеркнул, что Украина сегодня, пожалуй, единственная из европейских стран, готовая к перебоям энергоснабжения и веерным отключениям.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Все возможные модели или пошаговые инструкции по действию в таких ситуациях давно сформированы. Впрочем, они сформированы не только на несколько часов, а на более долгосрочный период. Банки, НБУ и другие финансовые учреждения уже подготовлены к этому.

После прошлогодних периодов без света многие торговые сети закупили генераторы, сформировали достаточно стабильную связь с банками с помощью старлинков и других средств связи.

Следовательно, многие крупные ритейлеры имеют возможность проводить платежи. Банки, а соответственно клиринговые центры, разрабатывающие платежи, также будут иметь все необходимое для того, чтобы обеспечить потребности населения.

Какие могут возникнуть проблемы

Впрочем, проблемные моменты в ситуации, когда света может не быть, есть. Речь идет о продолжительности таких "локдаунов", объясняет эксперт. А также моменты, когда лицам нужно будет рассчитаться в небольших магазинах, например возле дома.

Шевчишин отмечает, что в таком случае запас наличных населения должен иметь для того, чтобы рассчитаться за покупки или другие услуги.

В экономической практике всегда говорят, что необходимо иметь в форс-мажорной ситуации трехмесячный запас не просто наличных денег, а наиболее ликвидные деньги именно для вас. То есть средства на карте, которые можно очень быстро снять,

– объясняет собеседник.

Если говорить только за наличные деньги, то эксперт советует иметь запас денег в неделю.

Обратите внимание! Сумма для каждого человека или семьи будет отличаться, ведь у каждого разные потребности и расходы.

В прошлом году в комментарии 24 Каналу частный инвестор Василий Матий рассказал, что безопасный размер денег, который требуется при отключении света, должен хватить условно говоря, в неделю. То есть это 2 среднемесячных расхода.

Василий Матий Частный инвестор, управляющий активами А вот относительно безопасного размера сбережений, то это должна быть сумма, которая удовлетворила бы на год жизни базовые потребности.

По мнению Матия, такой запас будет придавать финансовую устойчивость и будет легче пережить текущие трудности, понимая, что у вас есть эти финансы.

Напомним! Еще в прошлом году НБУ разработал план работы банковской системы на случай полного блэкаута. В частности, определил перечень 760 дежурных отделений в Киеве и 275 – в населенных пунктах 22 областей. Список дежурных отделений можно увидеть здесь, или найти ближайшее отделение, на карте.