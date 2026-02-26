Графики отключений не исчезнут: сколько лет украинцам придется жить с ограничениями
- Украинцам придется жить с графиками отключений света еще минимум пару лет из-за критических повреждений энергосистемы.
- Импорт электроэнергии помогает покрывать от 12 до 15% потребностей, а потребление электроэнергии уменьшается благодаря погоде.
Отключение света с украинцами на годы, ведь энергоситема имеет критические повреждения. Однако многое зависит от темпов восстановления и погоды, которая может уменьшить энергопотребление.
Сколько украинцам придется жить по графикам отключений?
О том, почему ослабили графики, рассказал Александр Харченко в интервью Telegraf.
Так, директор Центра исследований энергетики отметил, что энергосистема имеет критические повреждения. Поэтому украинцам придется жить с графиками отключений света еще минимум 3 года.
В частности он акцентировал, что об ограничении речь идет в периоды пиковой нагрузки на систему: летом и зимой.
Вероятно, система перейдет к прогнозируемым графикам отключений, которые постепенно будут улучшаться. Теоретически в апреле-мае можно обойтись без ограничений, но гарантировать это невозможно,
– сказал Харченко.
Так эксперт прокомментировал нынешний период. Он добавил, что это заслуга украинской ПВО, ведь атаки России стали менее эффективными. Также способствуют лучшей ситуации погода и потепление. Благодаря которым потребление электроэнергии постепенно уменьшается, а генерация имеет время на восстановление.
Что известно о ситуации в энергосистеме?
Кроме ПВО и погоды, на ситуацию также влияет наличие или отсутствие средств на энергооборудование для восстановления сетей. Ведь иногда перед тем, как начать ремонт, нужно еще дождаться деталей или найти средства на них.
В частности эксперт отметил, что Украине существенно помогает импорт электроэнергии, который покрывает от 12 до 15% всех потребностей. Также у нас хватает ресурсов для собственной генерации. Речь идет о достаточном количестве газа и угля. И даже несмотря на то, что ряд объектов находятся на ремонте, параллельно, где это возможно, работа продолжается.
В то же время по сообщению Укрэнерго, 26 февраля в результате ночных атак под ударом оказались объекты в разных областях. Появились новые обесточивания в Харьковской, Полтавской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях. Однако уровень потребления электроэнергии уменьшился на 3,9% по сравнению с 25 февраля.
Что еще известно об украинской энергосистеме?
Министр энергетики сообщил, что поставки природного газа в Украину становится более гибким. В частности, во времена обстрелов поставки ресурса будут стабилизировать систему.
В то же время россияне продолжают бить по газовой инфраструктуре. На этот раз пострадал объект на Полтавщине. Также враг целился по подстанциям в Киевской и Днепропетровской областях.