Отключения света все еще продолжаются: увеличился ли спрос на наличные деньги
Источник:РБК-Украина
В НБУ отмечают, что, несмотря на отключение света, спрос на наличные деньги не увеличивается. Все из-за налаживания работы банковских услуг при длительном отключении энергоснабжения.
Спроса нет, а наличных денег хватит всем
По словам заместителя главы НБУ Алексея Шабана, ни обстрелы, ни аварийные отключения не привели к росту спроса на наличные деньги.
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Ситуация не повлияла на то, сколько наличных населения снимало в банках. Кроме того, по итогам декабря рост наличных денег в обращении был на таком же уровне, что и в предыдущие годы.
Понимание населением, что отделения банков работают и будут работать даже в условиях отключения электроэнергии, дает свои результаты.
– заверил Алексей Шабан.
Обратите внимание, что уже 40% банковских отделений готовы предоставить услуги клиентам при полном блекауте. Но в этот список не входят отделения, находящиеся на временно оккупированных территориях и территориях, где ведутся боевые действия.
Power banking и Пункты несокрушимости:
Напомним, что банковская сеть power banking заработала в Украине. Присоединившиеся к этой инициативе банки дополнительно оснащены, чтобы работать без света.За последний месяц сеть выросла в 1,5 раза – до 1 827 банковских отделений в почти 300 населенных пунктах.
Как рассказали 24 Каналу в НБУ, в среднем сумму, которую можно снять в любом банке сети составляет от 10 до 20 тысяч гривен в сутки.
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Кроме этого, в Пунктах несокрушимости установлены банкоматы и терминалы, а именно:
- Сбербанк;
57 банкоматов и 38 информационно-платежных терминалов – в Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой областях;
- ПриватБанк;
44 банкомата и 21 информационно-платежный терминал – в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях.