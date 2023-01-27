Спроса нет, а наличных денег хватит всем

По словам заместителя главы НБУ Алексея Шабана, ни обстрелы, ни аварийные отключения не привели к росту спроса на наличные деньги.

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Ситуация не повлияла на то, сколько наличных населения снимало в банках. Кроме того, по итогам декабря рост наличных денег в обращении был на таком же уровне, что и в предыдущие годы.

Понимание населением, что отделения банков работают и будут работать даже в условиях отключения электроэнергии, дает свои результаты.

– заверил Алексей Шабан.

Обратите внимание, что уже 40% банковских отделений готовы предоставить услуги клиентам при полном блекауте. Но в этот список не входят отделения, находящиеся на временно оккупированных территориях и территориях, где ведутся боевые действия.

Power banking и Пункты несокрушимости:

Напомним, что банковская сеть power banking заработала в Украине. Присоединившиеся к этой инициативе банки дополнительно оснащены, чтобы работать без света.

За последний месяц сеть выросла в 1,5 раза – до 1 827 банковских отделений в почти 300 населенных пунктах.

Как рассказали 24 Каналу в НБУ, в среднем сумму, которую можно снять в любом банке сети составляет от 10 до 20 тысяч гривен в сутки.

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Кроме этого, в Пунктах несокрушимости установлены банкоматы и терминалы, а именно:

Сбербанк;

57 банкоматов и 38 информационно-платежных терминалов – в Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой областях;

ПриватБанк;

44 банкомата и 21 информационно-платежный терминал – в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Как вернуть деньги в банкомате, если выключили свет / Инфографика 24 Канала