Попиту немає, а готівки вистачить усім

За словами заступника голови НБУ Олексія Шабана, ані обстріли, ані аварійні відключення не призвели до зростання попиту на готівку.

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Ситуація не вплинула й на те, скільки готівки населення знімало в банках. Крім того, за підсумками грудня, зростання готівки в обігу було на такому ж рівні, що й у попередні роки.

Розуміння населенням, що відділення банків працюють і будуть працювати навіть в умовах відключення електроенергії, дає свої результати,

– запевнив Олексій Шабан.

Зверніть увагу, що вже 40% банківських відділень готові надати послуги клієнтам у разі повного блекауту. Але у цей список не входять відділення, які на тимчасово окупованих територіях та територіях, де ведуться бойові дії.

Power banking та Пункти незламності:

Нагадаємо, що банківська мережа power banking запрацювала в Україні. Банки, що приєдналися до цієї ініціативи, додатково оснащені, щоб працювати без світла.

За останній місяць мережа зросла у 1,5 раза – до 1 827 банківських відділень у майже 300 населених пунктах.

Як розповіли 24 Каналу в НБУ, в середньому суму, яку можна зняти у будь-якому банку мережі становить від 10 до 20 тисяч гривень за добу.

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Крім цього, у Пунктах незламності встановлені банкомати та термінали, а саме:

Ощадбанк;

57 банкоматів та 38 інформаційно-платіжних терміналів – у Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернігівській та Чернівецькій областях;

Приватбанк;

44 банкомати та 21 інформаційно-платіжний термінал – у Вінницький, Волинській, Дніпропетровський, Житомирський, Закарпатський, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Одеський, Полтавський, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

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