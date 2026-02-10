Перейдет ли Киев от аварийных отключений к плановым: ответ эксперта по энергетике

В Украине сейчас очень сложная ситуация с энергетикой. Все из-за мощных ударов России по критической инфраструктуре нашего государства. В столице сейчас едва ли не самые длительные отключения света.

Исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк рассказал 24 Каналу, сможет ли Киев в феврале 2026 года вернуться к стабильным графикам отключения. Кроме того, он отметил, что стоит быть готовыми к перегрузке сетей.

Какими будут отключения света в Киеве?

Святослав Павлюк считает, что в Киеве будут аварийные отключения, ведь, учитывая повреждения и постоянную потребность в электроэнергии, система может часто ломаться.

Важно! Владимир Зеленский после совещания с Юлией Свириденко сообщил о запуске и расширении программ поддержки граждан и общин, в частности для обеспечения автономного энергопитания. Правительство упростит закупку генераторов для ОСМД и расширит помощь владельцам частных домов.

Кроме того, оккупанты могут и дальше наносить массированные удары по объектам инфраструктуры в столице.

Различные повреждения на подстанциях имеют разный период ремонта. Если они условно небольшие, то починить можно все за 3 – 5 дней. Если повреждения существенные, то ремонт может занять 10 – 15 дней,

– сказал эксперта по энергетике.

Также город может потребовать замены трансформаторов. Это нелегко, ведь россияне уже вывели немало из строя. Может понадобиться много времени, чтобы изготовить и привести новое оборудование.

По словам Святослава Павлюка, восстановление энергетики Киева требует много ресурсов. В том числе и специалистов, которые сейчас работают практически круглосуточно.

