10 февраля, 18:01
Перейдет ли Киев от аварийных отключений к плановым: ответ эксперта по энергетике

Дзвенислава Андрусив
Основні тези
  • Святослав Павлюк отмечает, что в Киеве и дальше будут аварийные отключения из-за повреждения инфраструктуры и постоянной потребности в электроэнергии.
  • Восстановление энергетики Киева требует много ресурсов и может занять от 3 до 15 дней, в зависимости от их сложности.

В Украине сейчас очень сложная ситуация с энергетикой. Все из-за мощных ударов России по критической инфраструктуре нашего государства. В столице сейчас едва ли не самые длительные отключения света.

Исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк рассказал 24 Каналу, сможет ли Киев в феврале 2026 года вернуться к стабильным графикам отключения. Кроме того, он отметил, что стоит быть готовыми к перегрузке сетей.

Какими будут отключения света в Киеве?

Святослав Павлюк считает, что в Киеве будут аварийные отключения, ведь, учитывая повреждения и постоянную потребность в электроэнергии, система может часто ломаться.

Важно! Владимир Зеленский после совещания с Юлией Свириденко сообщил о запуске и расширении программ поддержки граждан и общин, в частности для обеспечения автономного энергопитания. Правительство упростит закупку генераторов для ОСМД и расширит помощь владельцам частных домов.

Кроме того, оккупанты могут и дальше наносить массированные удары по объектам инфраструктуры в столице.

Различные повреждения на подстанциях имеют разный период ремонта. Если они условно небольшие, то починить можно все за 3 – 5 дней. Если повреждения существенные, то ремонт может занять 10 – 15 дней,
– сказал эксперта по энергетике.

Также город может потребовать замены трансформаторов. Это нелегко, ведь россияне уже вывели немало из строя. Может понадобиться много времени, чтобы изготовить и привести новое оборудование.

По словам Святослава Павлюка, восстановление энергетики Киева требует много ресурсов. В том числе и специалистов, которые сейчас работают практически круглосуточно.

Отключение света: последние новости

  • Из-за повреждения ключевых электростанций и подстанций, в столице возник острый дефицит электроэнергии. Ситуация там даже сложнее, чем в западных регионах. По оценкам экспертов, заметного улучшения в Киеве заметного улучшения в Киеве не стоит ожидать как минимум до середины марта 2026 года, если не будет новых атак.

  • Несмотря на заявления, что Запад Украины не является приоритетной целью России, именно по этому региону враг нанес последний массированный удар. Повреждение ТЭС и ключевой подстанции, которая соединяет сети АЭС и обеспечивает импорт из ЕС, повлияло не только на запад, но и на всю энергосистему страны.

  • В Укрэнерго отмечают, что потребление электроэнергии возросло из-за похолодания и атаки России на объекты энергетической инфраструктуры, в частности на Днепропетровщине, Запорожье и Одесской области. Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы и призывают граждан экономно пользоваться электроэнергией.