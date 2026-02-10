Перейдет ли Киев от аварийных отключений к плановым: ответ эксперта по энергетике
- Святослав Павлюк отмечает, что в Киеве и дальше будут аварийные отключения из-за повреждения инфраструктуры и постоянной потребности в электроэнергии.
- Восстановление энергетики Киева требует много ресурсов и может занять от 3 до 15 дней, в зависимости от их сложности.
В Украине сейчас очень сложная ситуация с энергетикой. Все из-за мощных ударов России по критической инфраструктуре нашего государства. В столице сейчас едва ли не самые длительные отключения света.
Исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк рассказал 24 Каналу, сможет ли Киев в феврале 2026 года вернуться к стабильным графикам отключения. Кроме того, он отметил, что стоит быть готовыми к перегрузке сетей.
Какими будут отключения света в Киеве?
Святослав Павлюк считает, что в Киеве будут аварийные отключения, ведь, учитывая повреждения и постоянную потребность в электроэнергии, система может часто ломаться.
Важно! Владимир Зеленский после совещания с Юлией Свириденко сообщил о запуске и расширении программ поддержки граждан и общин, в частности для обеспечения автономного энергопитания. Правительство упростит закупку генераторов для ОСМД и расширит помощь владельцам частных домов.
Кроме того, оккупанты могут и дальше наносить массированные удары по объектам инфраструктуры в столице.
Различные повреждения на подстанциях имеют разный период ремонта. Если они условно небольшие, то починить можно все за 3 – 5 дней. Если повреждения существенные, то ремонт может занять 10 – 15 дней,
– сказал эксперта по энергетике.
Также город может потребовать замены трансформаторов. Это нелегко, ведь россияне уже вывели немало из строя. Может понадобиться много времени, чтобы изготовить и привести новое оборудование.
По словам Святослава Павлюка, восстановление энергетики Киева требует много ресурсов. В том числе и специалистов, которые сейчас работают практически круглосуточно.
Отключение света: последние новости
Из-за повреждения ключевых электростанций и подстанций, в столице возник острый дефицит электроэнергии. Ситуация там даже сложнее, чем в западных регионах. По оценкам экспертов, заметного улучшения в Киеве заметного улучшения в Киеве не стоит ожидать как минимум до середины марта 2026 года, если не будет новых атак.
Несмотря на заявления, что Запад Украины не является приоритетной целью России, именно по этому региону враг нанес последний массированный удар. Повреждение ТЭС и ключевой подстанции, которая соединяет сети АЭС и обеспечивает импорт из ЕС, повлияло не только на запад, но и на всю энергосистему страны.
В Укрэнерго отмечают, что потребление электроэнергии возросло из-за похолодания и атаки России на объекты энергетической инфраструктуры, в частности на Днепропетровщине, Запорожье и Одесской области. Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы и призывают граждан экономно пользоваться электроэнергией.