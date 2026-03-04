Весна и лето без отключений света для украинцев: экс-министр назвала условие

В этом году украинцы пережили сложнейшую зиму, когда во время сильных морозов дефицит мощности в энергосистеме достигал 6 гигаватт. Теперь же страна имеет шансы избежать массовых отключений света – по крайней мере до осени.

Можно ли обойтись без отключений?

Что для этого нужно – рассказала для Delo.ua экс-министр энергетики Ольга Буславец. Важную роль здесь играют природные явления, в частности весенний паводок и летняя жара.

Прежде всего избежать отключений света удастся при отсутствии новых масштабных российских атак на украинскую энергетику, однако важны и погодные условия.

Например, уже в ближайшие дни прогнозируют мощный паводок, что будет стимулировать дополнительную генерацию ГЭС. Кроме того, увеличение светового дня нарастит объемы солнечной генерации, а потепление существенно снизит электропотребление для обогрева.

По словам экс-министра, стабильный баланс в энергосистеме как минимум до июля – августа могут обеспечить:

максимальное производство ГЭС в период паводка;

сезонное увеличение объемов электроэнергии от СЭС;

взвешенный график ремонтов на АЭС.

Однако ситуация летом будет зависеть от температурного режима, поскольку из-за жары растет потребление на кондиционирование.

Для населения этих отключений летом и не будет. Если в энергосистеме будет дефицит, он будет покрываться промышленностью путем покупки импортной электроэнергии,

– объяснила Буславец.

К слову, период с сентября по октябрь также может быть "достаточно комфортным". Однако с началом отопительного сезона все будет зависеть от качественной работы по подготовке, резюмировала эксперт.

Напомним, ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что энергосистема Украины имеет критические повреждения, поэтому жить с графиками отключений придется еще минимум 3 года – именно в периоды пиковой нагрузки летом и зимой.

Как Украина готовится к отопительному сезону?