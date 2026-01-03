На ВОТ могут начаться длительные отключения света: россияне пытаются сэкономить средства

На временно оккупированной территории Донетчины зафиксировали массовое сокращение определенных специалистов. Речь идет о рабочих энергетической отрасли.

Почему на оккупированных территориях могут начать выключать свет?

А если точнее – более тысячи электромонтеров, обслуживавших подстанции и энергетическую инфраструктуру, пишет 24 Канал со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Читайте также Путин подписал закон о наглом изъятии жилья украинцев на оккупированных территориях

Работники были переведены в мае 2025 года из РП "РЭК" в новосозданную "Юго-Западную электросетевую компанию". В декабре 2025 года им сообщили о полном сокращении штата, которое состоится с 1 марта 2026 года.

По информации источников ЦНС, решение принималось в формате внутреннего "голосования" руководства и предусматривает отказ от постоянного присутствия персонала на подстанциях,

– говорится в сообщении.

Вместо этого хотят ввести модель обслуживания исключительно выездными бригадами. Но в условиях изношенного оборудования, регулярных аварий, и повреждений линий электропередач это приведет росту рисков длительных отключений.

Также следует отметить кадровый состав сокращенных лиц. Большинство из них – это специалисты с многолетним опытом, преимущественно женщины среднего и предпенсионного возраста. Для них увольнение равно фактической потере средств к существованию. Ведь речь идет о прифронтовом регионе без альтернативной работы или программ переквалификации.

Подобные решения непосредственно влияют на устойчивость критической инфраструктуры региона,

– уточнили в ЦНС.

Обратите внимание! Если не будет оперативных работников на подстанциях, то быстрое реагирование на аварии почти невозможно. И даже когда речь идет о критической инфраструктуре.

Таким решением власти оккупированных территорий признают: бесперебойное электроснабжение больше не является приоритетом. В то же время в ЦНС утверждают, что подобные увольнения на случайны.

Они – часть общей политики управления на временно оккупированных территориях. Незаконная власть пытается сократить расходы за счет базовых сфер жизнеобеспечения населения.

Таким образом критическую инфраструктуру воспринимают не как гарантию безопасности, а как расходную статью. И сокращают ее без учета каких-либо последствий.

Напомним, что тарифы на ВОТ вырастут. Об этом писали в Центре противодействия дезинформации.

Россия повысит тариф с 1 октября 2026 года на электроэнергию. Цена вырастет для жителей оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Обратите внимание! Тарифы станут больше на 30 – 50 %.

Что еще известно об электричестве и ТОТ?