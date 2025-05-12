В "Укрэнерго" рассказали, вернутся ли графики отключений света летом

Летом потребление электроэнергии традиционно растет, однако причин введения графиков сейчас нет. Ситуация может измениться, если Россия нанесет удары по энергосистеме.

Будут ли отключения света летом

Сейчас ситуация в энергосистеме контролируемая, сообщает 24 Канал со ссылкой на конференцию Energy Day 2025.

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И. о. Председателя правления "Укрэнерго" Алексей Брехт на конференции рассказал, что прогноз для украинцев пока положительный и энергосистема будет стабильно работать в течение лета.

Мы почти обеспечиваем потребление, вопрос привлечения импорта – исключительно коммерческий. Если за скобки вынести вопрос, будут ли обстрелы, то мы нормально пройдем лето, вовремя и качественно подготовимся к осенне-зимнему периоду,

– сказал Брехт.

Летом традиционно растет потребление днем из-за работы кондиционеров. Однако это потребление будет покрыто солнечными электростанциями и украинцам не стоит волноваться.

Также, по его словам, сейчас на рынке электроэнергии наблюдается профицит объемом 300 – 2 000 МВт мощностей в час.

Что позволит избежать возникновения дефицита электричества летом

Этим летом в Украине может ощущаться дефицит электроэнергии, что может повлечь за собой отключение света. Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк описал шаги, как этого избежать.

Увеличение граничной цены для импортеров

Речь идет именно об увеличении предельной цены вечерних часов электроэнергии. Как говорит Нагорняк, это позволит импортерам "больше привлекать электрическую энергию из-за границы, больше ее поставлять в Украину и уменьшит дефицит в энергосистеме".

Привлечение государственных компаний к импорту электроэнергии

По словам Нагорняка, государство может обязать государственные компании стать импортерам электроэнергии в эти вечерние часы, как гострейдер.

Установка накопителей и солнечных панелей

Нагорняк говорит, что украинцы могут воспользоваться госпрограммой и установить солнечные электростанции и аккумуляторы. Благодаря этому граждане будут иметь свет в любое время.

