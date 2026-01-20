Экстренные отключения света: в каких регионах они продлятся дольше всего
- В Украине продолжаются аварийные отключения света из-за массированной атаки на энергосистему.
- Украинцев просят ограничить использование электроприборов, чтобы помочь энергосистеме справиться с нагрузкой.
В Украине продолжается ликвидация последствий вражеской массированной ракетно-дроновой атаки. Во многих регионах вынужденно применяются аварийные ограничения света.
Какова ситуация в энергосистеме Украины по состоянию на вечер 20 января?
В отдельных областях эти ограничения достаточно жесткие, о чем сообщает Укрэнерго.
Объяснение одно – россияне осуществили комплексный удар, нанеся повреждений как объектам генерации, так сетям передачи и распределения электроэнергии. Самой сложной остается ситуация:
- в Киеве и Киевской области;
- в прифронтовых регионах Харьковской, Сумской и Донецкой областях;
- а также на Полтавщине.
Продолжительность вынужденных обесточиваний вне графиков в этих регионах самая длинная,
– отметили в Укрэнерго.
Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы заживить всех абонентов или существенно сократить время отключений в каждом из регионов. Но энергосистеме нужна помощь. В частности украинцев попросили:
- максимально ограничить пользование мощными электроприборами;
- выключить "лишний" свет во всех помещениях, где никого нет;
- не ставить на зарядку и не включать сразу после появления света мощную технику и аккумуляторы;
- по возможности – перенести энергоемкие процессы на ночные часы, а лучше – отсрочить стирку или пользование посудомоечной машиной, или утюгом до улучшения ситуации в энергосистеме.
В то же время премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что Россия целенаправленно бьет по критической инфраструктуре.
В частности из-за последствий обстрела столицы в отдельных районах фиксируются перебои с поставками света, воды и тепла. Многие киевляне находятся без отопления.
Обратите внимание! Как сообщила Свириденко, сложной остается ситуация в Харьковской, Сумской и Черниговской областях Украины.
Что происходит с водоснабжением и отоплением в Киеве?
В результате российской атаки пострадал Левый берег Киева – он остался без водоснабжения. Однако мэр города Виталий Кличко заверил, что специалисты работают над решением проблемы.
В то же время отопления пока около половины жилого фонда столицы. Такую информацию предоставил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.