Изменения в льготном законодательстве: почему у вас заберут субсидию
22 августа 2023, 13:30Читати новину українською
Источник:Общественное Ровно
Осенью некоторым украинцам отменят субсидию. Правительство определило категории населения, которые больше не будут получать помощь от государства.
Почему могут отменить субсидию
Украинцы, имеющие задолженности за коммунальные, лишатся субсидии. Речь идет о гражданах, не оплачивающих коммунальные минимум 3 месяца и скрывают свои дополнительные доходы.
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Субсидия отменяется, если задолженность возникла в течение трех месяцев, превышает 680 гривен и не погашена
Чтобы вернуть в выплаты, вам нужно будет погасить задолженность и обратиться в ПФУ для возобновления льгот.
Кому еще отменят субсидию:
- если среди указанных в заявлении членов семьи есть другое место жительства, где они и находятся;
- гражданам, которые приобрели новый автомобиль (имеющий менее 5 лет с момента изготовления);
- лица, имеющие депозит более 100 тысяч гривен;
- если проверка обнаружила у вас скрытый доход;
- в случае, если заявители сменили место жительства;
- умер гражданин, являвшийся получателем субсидии.
Как оформить субсидию
На субсидию имеют право малоимущие слои населения, которые не могут самостоятельно оплатить коммунальные. Чтобы оформить себе льготы, вам необходимо обратиться в ПФУ, ЦНАП или в ближайшее Управление соцзащиты: Для оформления субсидии необходимо:
- написать заявление;
- составить декларацию о доходах;
- добавить документы о дополнительных льготах;
- прикрепить договор о праве собственности или аренде.