Как платить за отопление вдвое меньше

И хотя тарифы на газ в этот отопительный сезон не будут менять, но многие украинцы продолжают искать способы для энергоэкономии из-за ситуации в стране.

По рекомендациям Государственного агентства по вопросам энергоэффективности украинцы могут платить за отопление в разы меньше, если будут соблюдать определенные правила.

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Как сэкономить: несколько советов

Напомним, что перед началом каждого отопительного сезона следует проверять всю систему. Следует устранить воздушные пробки и отремонтировать места возможной протечки.

Термостатический вентиль на радиатор позволит контролировать температуру дома, квартиры или отдельной комнаты;

Система "теплый пол" распределит тепло именно туда, где оно больше всего нужно;

Не забывайте менять газовую колонку или бойлер, отработавший 15 – 20 лет. Они с годами теряют свою эффективность;

Дверь, окна, крыша и наружные стены следует утеплять;

отопительные приборы и радиаторы будут более эффективными, если их не заслонять мебелью, тяжелыми шторами, одеждой или декоративными панелями.

Утеплить окна можно поролоновыми полосками, подтянуть дверные петли и дополнительно обить саму дверь, задуть монтажной пеной места выхода и входа труб из дома.

– советуют в агентстве.

Еще один интересный метод – это наличие в квартире или доме плотных штор. Они помогают удерживать тепло в доме;

К примеру, модернизация системы вентиляции – это реальный способ экономии.

Есть одно только "но":из радиаторов. А вот толстый ковер снижает теплозатраты, идущие через пол.

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Какие тарифы на газ в Украине

Тарифы на газ в городах Украины:

"Фиксованный" ("Нефтегаз") – 7,96 гривны за метр кубический с НДС.

"Энерджи Трейд Групп" (ETG) - 7,79 гривны;

"Закарпатьеэнергосбыт" – 7,98 гривны;

"Львовэнергосбыт" – 8,20 гривны;

"Днепровские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 гривны;

"Киевские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 грн.

Кроме того, украинцы еще платят за доставку газа в дома. По данным Минфина, тарифы на распределение составляют:

"Днепрогаз" – 1,08 гривны;

"Киевоблгаз" – 1,78 гривны;

"Львовгаз" – 2,02 гривны;

"Одессагаз" – 1,30 гривны;

"Тернопольгаз" – 2,10 гривны;

"Харьковгаз" – 2,38 гривны;

"Херсонгаз" – 1,94 гривны.

Тарифы на распределение газа в 2022 году / Инфографика 24 канала