Как платить за отопление вдвое меньше
И хотя тарифы на газ в этот отопительный сезон не будут менять, но многие украинцы продолжают искать способы для энергоэкономии из-за ситуации в стране.
По рекомендациям Государственного агентства по вопросам энергоэффективности украинцы могут платить за отопление в разы меньше, если будут соблюдать определенные правила.
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Как сэкономить: несколько советов
Напомним, что перед началом каждого отопительного сезона следует проверять всю систему. Следует устранить воздушные пробки и отремонтировать места возможной протечки.
- Термостатический вентиль на радиатор позволит контролировать температуру дома, квартиры или отдельной комнаты;
- Система "теплый пол" распределит тепло именно туда, где оно больше всего нужно;
- Не забывайте менять газовую колонку или бойлер, отработавший 15 – 20 лет. Они с годами теряют свою эффективность;
- Дверь, окна, крыша и наружные стены следует утеплять;
Утеплить окна можно поролоновыми полосками, подтянуть дверные петли и дополнительно обить саму дверь, задуть монтажной пеной места выхода и входа труб из дома.
– советуют в агентстве.
- Еще один интересный метод – это наличие в квартире или доме плотных штор. Они помогают удерживать тепло в доме;
- К примеру, модернизация системы вентиляции – это реальный способ экономии.
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Какие тарифы на газ в Украине
Тарифы на газ в городах Украины:
- "Фиксованный" ("Нефтегаз") – 7,96 гривны за метр кубический с НДС.
- "Энерджи Трейд Групп" (ETG) - 7,79 гривны;
- "Закарпатьеэнергосбыт" – 7,98 гривны;
- "Львовэнергосбыт" – 8,20 гривны;
- "Днепровские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 гривны;
- "Киевские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 грн.
Кроме того, украинцы еще платят за доставку газа в дома. По данным Минфина, тарифы на распределение составляют:
- "Днепрогаз" – 1,08 гривны;
- "Киевоблгаз" – 1,78 гривны;
- "Львовгаз" – 2,02 гривны;
- "Одессагаз" – 1,30 гривны;
- "Тернопольгаз" – 2,10 гривны;
- "Харьковгаз" – 2,38 гривны;
- "Херсонгаз" – 1,94 гривны.