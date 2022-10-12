Тарифы не повысят, а субсидии оставят: в правительстве рассказали, как украинцам подготовиться к зиме

Эта зима будет действительно тяжелой. Поэтому украинцам следует подготовиться к холодам. В свою очередь, государство также сделает все, что от него зависит.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что каждой семье необходимо иметь запас необходимых базовых вещей – теплую одежду, свечи, фонарики, батарейки. Их важно подготовить на случай, если в результате массированных ракетных обстрелов исчезнет свет или тепло.

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Зимой тарифы на газ и тепло не будут повышаться

Шмыгаль рассказал, что правительство вместе с местными властями:

накопили достаточное количество энергоресурсов,

подготовили сети,

закупили дополнительное оборудование,

обеспечивают ремонт поврежденной инфраструктуры.

Сейчас готовность к отопительному сезону по стране – более 90%. Подготовлены также специальные пункты обогрева для населения, разработаны планы эвакуации на случай невозможности быстрого восстановления критической инфраструктуры,

– заметил премьер.

Он добавил, что, несмотря на достаточное количество энергоресурсов для прохождения этой осенью и зимой, следует их максимально экономить. Поэтому Шмыгаль обратился ко всем украинцам с просьбой снизить потребление электроэнергии в вечерние часы.

"После включения отопления мы призываем экономно использовать газ и уголь. Так, это означает снижение температуры в квартирах. Минимально допустимое значение этой зимы будет 16 градусов, а среднее — 18 градусов", – отметил глава правительства.

По его словам, это необходимость и вклад украинцев в победу. Ведь то, как наше государство пройдет зиму, зависит от каждого гражданина.

"Параллельно с этим правительство продолжает работу над стабилизацией функционирования рынков газа и электроэнергии. В частности, мы прекратили экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы сбалансировать собственную систему", – рассказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что тарифы не будут повышаться ни на газ, ни на отопление, ни на электроэнергию.

Субсидии остаются и будут выплачиваться в полном объеме всем семьям, которые действительно в этом сегодня нуждаются,

– добавил глава правительства.

Он подытожил, что российские оккупанты будут пытаться использовать холод как оружие. Хотя они думают, что так заставят украинцев капитулировать, этого не будет.