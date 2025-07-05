Зеленский анонсировал новые договоренности с партнерами по газу для Украины
- Зеленский анонсировал новые договоренности с европейскими партнерами по поставкам газа для Украины, которые готовятся к реализации на уровне МИД, Министерства энергетики и "Нафтогаза".
- На конференции по восстановлению Украины в Италии планируется подписание соглашений для обеспечения страны энергоресурсами.
Владимир Зеленский анонсировал новые договоренности с европейскими партнерами. Они касаются предоставления газа для нашего государства.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение президента Украины от 5 июля.
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Что сказал Зеленский о договоренностях с партнерами по газу
Владимир Зеленский рассказал, что заслушал доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги относительно его коммуникации с европейскими партнерами.
У нас есть перечень абсолютно четких целей в подготовке к следующему отопительному сезону. Есть вещи, о которых я говорил на самом высоком политическом уровне с лидерами Европы,
– отметил украинский лидер.
Он подчеркнул, что сейчас на уровне МИД, также Министерства энергетики и "Нафтогаза" все эти договоренности готовятся к реализации.
"Рассчитываем, что уже на следующей неделе в рамках конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Италии, наши чиновники смогут подписать соответствующие соглашения с нашими партнерами, чтобы обеспечивать Украину энергоресурсами. Продолжим эту работу", – заявил Зеленский.
Президент также поблагодарил всех партнеров, которые постоянно помогают Украине и готовы масштабировать поддержку в области энергетики. По словам Владимира Зеленского, энергетическая устойчивость – это фундамент устойчивости всей страны.
К слову, ранее первый заместитель министра энергетики Украины Юрия Шейко рассказывал, что закачка природного газа в подземные хранилища в нашем государстве растут. По словам чиновника, они соответствуют графику подготовки к отопительному сезону 2025 – 2026 годов.