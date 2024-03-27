Завершение отопительного сезона: когда украинцам отключат тепло

Недавно правительство утвердило возможность досрочного завершения отопительного сезона в некоторых регионах. Речь идет об областях, наиболее пострадавших от российских атак.

Когда заканчивается сезон в Харькове

В Харькове отопительный сезон должен был завершиться 26 марта. Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что это вынужденное решение, принято из-за обстрела громады 22 числа.

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Коммунальщики активно работали над ремонтом поврежденной системы. Однако определенная часть коммуникаций все же не подлежит восстановлению.

Какова ситуация с теплом в Киеве

В Киеве отопительный сезон решили закончить 28 марта. На это повлияло значительное повышение температуры воздуха.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что несмотря на вражеские обстрелы, энергосистема выстояла и нынешний отопительный сезон прошел успешно. Киевский городской голова отметил, что отключение теплоснабжения будет происходить в течение нескольких дней.

Когда отключат отопление во Львове

28 марта должен приостановиться отопительный сезон во Львове. То есть, если температура понизится снова, отопление включат.

При этом, школы, садики и больницы, смогут и дальше получать теплоснабжение. Для этого их руководителям нужно будет подать письмо-обращение.

Когда закончится отопительный сезон в Николаеве

Решение об отключении отопления принимается, если в течение не менее 3 дней среднесуточная температура достигает +8 градусов по Цельсию.

Отключение отопления в Николаеве запланировано на 28 марта. Первый заместитель директора ЖКХ Игорь Набатов объяснил, что продолжение теплоснабжения для некоторых учреждений будет осуществляться без дополнительных обращений. Речь идет о:

детсадах;

родильных домах;

больницах;

амбулатории

Технологически это будет происходить в течение пяти пленарных дней. Именно за этот период мы выйдем на те показатели, которые определены законодательством в части средней суточной температуры выше восьми градусов,

– отмечает Набатов

Что происходит в Черновцах

Во время заседания черновицкого исполкома понедельник, было принято решение о завершении отопительного сезона. Процесс отключения начнется 29 марта.

Когда отключат отопление в Ужгороде

Отключение отопления в Ужгороде планируется с 1 апреля. Это решение было принято 27 марта во время заседания членов исполкома Ужгородского городского совета.

Какая ситуация сейчас в Запорожье

Завершение отопительного сезона запланировано на 29 марта. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев отметил, что такое решение принято именно из-за повышения среднесуточной температуры.

Когда отключат отопление в Ровно

На Ровенщине досрочно завершается отопительный сезон в отдельных общинах. По плану это должно было произойти 15 апреля. Однако, уже 30 и 31 марта состоится отключение отопления в Дубровицкой и Клесовской общинах.

Когда отключат тепло в Ивано-Франковске

Во время брифинга заместитель городского головы Ивано-Франковска Михаил Смушак сообщил, что отключение отопления планируется на 1 апреля.

Однако, если среднесуточная температура не изменится и будет только расти, завершение отопительного сезона может произойти быстрее.

Когда закончится сезон в Виннице

23 марта состоялось заседание исполкома Винницкого городского совета. Во время него, было принято решение о завершении отопительного сезона 27 числа.

Не будут подлежать отключению учреждения здравоохранения, образования и социальной защиты. Отопительный сезон в этих учреждениях закончится после заявлений от их руководителей к теплоснабжающим предприятиям.

Какая ситуация в Тернополе

В Тернополе завершение отопительного сезона запланировано на 29 марта Отключение системы должно начаться ровно в полночь.

Жителям Тернопольской городской территориальной общины, проживающих в домах и квартирах, оборудованных индивидуальной системой отопления, рекомендовано закончить отопительный период с 29 марта 2024 года,

– говорится на сайте горсовета Тернополя

Когда завершился отопительный сезон в Херсоне

26 марта отопительный сезон в Херсоне был завершен. Решение принято из-за повышения среднесуточной температуры воздуха.

Какова ситуация с теплом в Луцке

Завершение отопительного сезона в Луцке будет происходить 28 марта. При этом, Луцкий городской голова Игорь Полищук отметил, что некоторые бюджетные учреждения смогут вернуть себе теплоснабжение через специальное обращение.

Что ждет Полтавскую область

На Полтавщине отключение будет происходить будет происходить отдельно в каждой общине. Пока ситуация выглядит так:

27 марта – Грешные Плавни;

28 марта – Кременчуг Кременчуг;

1 апреля – Лубны, Миргород, Гадяч и Полтава.

В некоторых городах решение об отключении отопительной системы еще не принято. В частности в Одессе.