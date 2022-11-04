В Ровно начинается отопительный сезон

Мэр города Александр Третяк сообщил, что жители получат тепло в домах уже сегодня. Если батареи будут холодными, то следует обращаться к главе ОСМД.

Отопительный сезон в Ровно

По информации от городского головы Ровно Александра Третьяка, все многоквартирные дома в городе готовы принимать тепло.

Актуально Субсидии во время отопительного сезона: на какие суммы могут рассчитывать украинцы

Теплоноситель подается в квартиры, но – некоторые дома еще не включают отопление с целью экономии,

– пишет Третьяк.

Однако мэр отмечает, если в вашем доме холодные батареи, рекомендуется обращаться к главе ОСМД на предмет готовности принятого теплоносителя во внутридомовые сети.

О дальнейшей подаче тепла буду информировать горожан через официальные каналы Александра Третьяка.

Хватит ли запасов газа в хранилищах для прохождения зимы

К началу отопительного сезона Украина накопила 14,2 миллиарда кубометров газа, что является самым низким показателем за последние годы.

В этом году на 28% меньше запасов газа в украинских хранилищах, чем в прошлом. Но и использование этой зимой значительно сократится из-за оккупации части территорий и прекращения работы предприятий. Как рассказывает 24 каналу, аналитик Юрия Щедрина в этом году дефицита газа не будет.

Но уровень потребления газа в этом году снизится на 40%. Следовательно, газа, накопленного в газохранилищах должно хватить,

– добавляет Щедрин.

Интересно Украина не сможет пройти зиму без импорта угля или электроэнергии, – ДТЭК

Как подготовиться к отопительному сезону