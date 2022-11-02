Когда стартует отопительный сезон в Тернополе

В Тернополе отопительный сезон начнется 4 ноября. Всем жителям Тернополя стоит подготовиться к визитам аварийных служб. Об этом сообщил мэр города.

Когда ждать тепла в домах

Мэр Тернополя Сергей Надал в своем телеграмм-канале сообщил, что отопительный сезон в городе начнется с 4 ноября.

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Прошу жителей открывать двери аварийным службам для проведения необходимых ремонтных работ, которые могут возникнуть при запуске системы теплоснабжения,

– отметил Надал.

К слову, отопительный сезон для больниц, школ, детсадов и других учреждений социальной сферы Киева начался еще 7 октября.

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По данным "Нафтогаза", по состоянию на 1 октября в Украине 14,3 миллиарда кубометров газа. Этого в упор может хватить, чтобы пройти отопительный сезон.

Кроме газа, нужно запастись еще и углем. В настоящее время в Украине есть 1,8 миллиона тонн угля. Этих запасов больше, чем в прошлом, однако их все равно не будет хватать.

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Что нужно сделать, чтобы подготовиться к отопительному сезону