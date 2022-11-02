Когда стартует отопительный сезон в Тернополе

2 ноября 2022 , 16:32
Читати новину українською

В Тернополе отопительный сезон начнется 4 ноября. Всем жителям Тернополя стоит подготовиться к визитам аварийных служб. Об этом сообщил мэр города.

Когда ждать тепла в домах

Мэр Тернополя Сергей Надал в своем телеграмм-канале сообщил, что отопительный сезон в городе начнется с 4 ноября.

Интересно Отопительный сезон скоро стартует: каким он будет в условиях обстрелов

Прошу жителей открывать двери аварийным службам для проведения необходимых ремонтных работ, которые могут возникнуть при запуске системы теплоснабжения,
– отметил Надал.

К слову, отопительный сезон для больниц, школ, детсадов и других учреждений социальной сферы Киева начался еще 7 октября.

На сколько Украина готова к зиме

  • По данным "Нафтогаза", по состоянию на 1 октября в Украине 14,3 миллиарда кубометров газа. Этого в упор может хватить, чтобы пройти отопительный сезон.
  • Кроме газа, нужно запастись еще и углем. В настоящее время в Украине есть 1,8 миллиона тонн угля. Этих запасов больше, чем в прошлом, однако их все равно не будет хватать.

Читайте также В Киеве начинается отопительный сезон: когда дадут тепло в дома

Что нужно сделать, чтобы подготовиться к отопительному сезону

  • Прежде всего, позаботьтесь о проведении бытовой термомодернизации. Кроме того, следует выбрать одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации;
  • Отодвиньте мебель от батарей, заберите задерживающие тепло шторы;
  • Отрегулируйте пластиковые окна, а если у вас деревянные окна, то заклейте их так, чтобы не было щелей, пропускающих тепло;
  • Купите туристическую горелку, которая поможет в приготовлении пищи;
  • Установите генератор по возможности;
  • Пригодится газовый обогреватель;
  • Запаситесь приборами на солнечных батареях: фонариками, зарядными устройствами и прочее.
Автор: Валерія Городинська