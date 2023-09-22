Горелки, фонарики и павербанки готовы: отопительный сезон в Украине уже скоро
Есть вероятность, что россияне могут снова обстреливать критическую инфраструктуру Украины. В прошлом году они пытались оставить украинцев без света и тепла, но население сумело приспособиться к таким событиям. Но что делать, чтобы пройти этот отопительный сезон, читайте в тексте 24 Канала.
Прошлый год научил, что когда ты готов к любым сценариям, тебе не страшны ни отключения света, ни холодные зимние ночи. Нынешний отопительный сезон может снова быть тяжелым из-за возможных новых атак врага по инфраструктуре Украины, поэтому нужно принять меры, чтобы минимизировать последствия.
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Чем запастись обязательно
- Туристическая газовая или спиртовая горелка
Когда будут перебои с электроэнергией, ее можно использовать для кипячения воды и для приготовления пищи.
- Генератор
В прошлом году многие бизнесы смогли благодаря генератору продолжать свою работу. Он не менее важен для жителей частных домов. Можно найти и инверторный генератор, превращающий переменный ток в постоянный, при этом выработку и подачу электричества контролирует микропроцессор.
- Газовый обогреватель
Альтернативным источником отопления в доме на случай исчезновения отопления станет газовый обогреватель. Однако газовые баллоны в домах выше двух этажей запрещены.
- Фонарики, свечи, керосиновые лампы, зарядные устройства
Эти вещи помогут в случае продолжительных отключений света. Фонарики выбирайте на солнечных батареях, а павербанки и зарядные устройства на солнечных батареях помогут оставаться на связи.
Как подготовить дом к отопительному сезону
- Позаботьтесь о проведении бытовой термомодернизации. Не забывайте, что стоит выбрать только одну комнату в случае чрезвычайной ситуации, которая будет обогреваться.
- Если вы еще не заменили окна на пластиковые, а также входную дверь, то это стоит сделать уже. Пластиковые окна можно отрегулировать.
- Если заменить окна не удалось, то щели на деревянных окнах заклейте. При необходимости обновите монтажную пену и силикон на окнах.
- Отодвиньте мебель, уберите шторы, задерживающие тепло от батарей и постелите ковры на пол.
- Установите резервные источники питания для критически важных объектов, которые должны обеспечить стабильную подачу тепла и воды в наши дома при новых отключениях.
- Из-за отсутствия света могут возникнуть проблемы с водоснабжением, поэтому к этому следует подготовиться, так что снабдите себя резервами воды.
Отопительный сезон: на каком уровне подготовка
В начале августа премьер-министра Украины рассказал, что часть работ по восстановлению энергосистемы Украины уже выполнена, а подготовка к зиме все еще продолжается.
Мы не собираемся преуменьшать угрозы, риски и вызовы отопительного сезона. Но граждане должны знать реальное положение дел.
- По его словам, уже отремонтированы пять атомных блоков, а еще четыре – в ремонте. Что касается ТЭС, то отремонтированы и находятся в ремонте 24 энергоблока (62%). ТЭЦ – отремонтировано 70%, еще 30% сейчас в ремонте, а гидроэлектростанции – отремонтировано и в ремонте 32 гидроагрегата.
- По расчетам "Центрэнерго" задействованных мощностей в прошлом году хватит и на зимний период 2023 – 2024 годов. Впрочем, импорта угля не удастся избежать.